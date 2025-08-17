高雄社福慈善總會攜手市府 助弱勢兒少安心向學

快訊

中央社／ 高雄17日電

高雄社會局與高雄社福慈善總會今天舉辦助學金頒發活動，匯集民間企業、社團及善心人士愛心，本學期共認助152名學生，總計發放新台幣152萬元助學金，為孩子們點亮希望之光。

高雄市副市長李懷仁今天出席活動並感謝社福慈善總會長年與市府攜手照顧弱勢兒少。他表示，教育是脫離貧窮的重要關鍵，呼籲社會各界共同投入關懷弱勢兒少，讓每位孩子都能安心向學，擁有改變未來的機會。

高雄市政府社會局新聞稿說明，就讀大學二年級的婷婷分享自身經歷，她在父母離異後，由姑姑與祖母扶養長大，她為分擔家計，參與校內工讀及兼職，盼未來自立生活並回饋社會。她感謝社福慈善總會的支持，讓她能堅持學業、勇敢追夢。

社團法人高雄市社福慈善總會理事長李昭揚表示，21年來，助學金計畫已幫助超過5121人次，發放金額達4852萬多元。未來將持續串聯更多公私部門、民間團體及在地企業，推動結合公益與實踐的社福行動。

社會局指出，為協助經濟弱勢家庭中的優秀學子穩定就學、實踐夢想，與社福慈善總會共同舉辦助學金頒發活動，另外，社會局也積極辦理青年自立發展、理財及就業準備課程等，並落實中央推動的「兒少未來教育及發展帳戶」政策。

