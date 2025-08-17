澎湖家扶成年禮 自立青年分享經驗勉迎接人生挑戰

成立75週年的澎湖家扶中心，今天首度舉辦成年禮活動，曾接受家扶扶助的自立青年、醫師陳賢生以「你的想法會決定有多勇敢」來期勉家扶學子，用勇氣迎接人生的挑戰。

澎湖家扶成年禮活動下午在澎湖科技大學國際會議廳舉行，現場擠滿受扶助的300多戶家扶學子，家扶榮譽主委陳雙全、澎湖縣政府秘書長林文藻、議長陳毓仁、社會處長周柏雅、馬公市長黃健忠、無黨籍議員蘇陳綉色等人與會。

曾受家扶扶助的澎湖醫院心臟科主任陳賢生與知名藝人「香蕉」王俊傑2人現身，為家扶學子分別擔任自立青年分享與講座。陳賢生指出，自己的家庭雖然窮但過得很快樂，在國小時，家中發生變故，在人生在最需要的時候，幸好有家扶中心的協助，終能在最艱困的環境下成長，完成醫學學習並返鄉服務。

陳賢生以親身經驗，「你的想法會決定有多勇敢」送給家扶學子，要有勇氣迎接人生挑戰，要用智慧來克服困難，就像蝸牛雖然慢，但永遠不會迷路。

澎湖家扶主委蕭文勝表示，家扶學子在成長過程中，往往比一般孩子面臨更多生活的挑戰與辛酸，部份即將從家扶畢業踏入社會或職場，將成為社會中重要的基石，家扶致贈每位學子1套西裝，期許未來有能力時，鼓勵回饋故鄉與家扶。馬公港獅子會長高峻也致贈每位家扶自立生新台幣1000元希望禮金，祝福未來人生旅途穩健前行。

澎湖家扶中心在澎湖服務75年，目前受扶助家庭有300多戶，受扶助的澎湖學子超過3000人，今天特別為52位畢業的自立青年舉辦成年禮，現場也安排青年釣竿、少年展力展演與自立生成果靜態展等。