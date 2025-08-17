快訊

5天內2次火警！北車雙子星大樓竄火煙 消防初判都是「相同原因」惹禍

盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」藏玄機？ 藍營認為823前必有動作

澎湖家扶成年禮 自立青年分享經驗勉迎接人生挑戰

中央社／ 澎湖縣17日電

成立75週年的澎湖家扶中心，今天首度舉辦成年禮活動，曾接受家扶扶助的自立青年、醫師陳賢生以「你的想法會決定有多勇敢」來期勉家扶學子，用勇氣迎接人生的挑戰。

澎湖家扶成年禮活動下午在澎湖科技大學國際會議廳舉行，現場擠滿受扶助的300多戶家扶學子，家扶榮譽主委陳雙全、澎湖縣政府秘書長林文藻、議長陳毓仁、社會處長周柏雅、馬公市長黃健忠、無黨籍議員蘇陳綉色等人與會。

曾受家扶扶助的澎湖醫院心臟科主任陳賢生與知名藝人「香蕉」王俊傑2人現身，為家扶學子分別擔任自立青年分享與講座。陳賢生指出，自己的家庭雖然窮但過得很快樂，在國小時，家中發生變故，在人生在最需要的時候，幸好有家扶中心的協助，終能在最艱困的環境下成長，完成醫學學習並返鄉服務。

陳賢生以親身經驗，「你的想法會決定有多勇敢」送給家扶學子，要有勇氣迎接人生挑戰，要用智慧來克服困難，就像蝸牛雖然慢，但永遠不會迷路。

澎湖家扶主委蕭文勝表示，家扶學子在成長過程中，往往比一般孩子面臨更多生活的挑戰與辛酸，部份即將從家扶畢業踏入社會或職場，將成為社會中重要的基石，家扶致贈每位學子1套西裝，期許未來有能力時，鼓勵回饋故鄉與家扶。馬公港獅子會長高峻也致贈每位家扶自立生新台幣1000元希望禮金，祝福未來人生旅途穩健前行。

澎湖家扶中心在澎湖服務75年，目前受扶助家庭有300多戶，受扶助的澎湖學子超過3000人，今天特別為52位畢業的自立青年舉辦成年禮，現場也安排青年釣竿、少年展力展演與自立生成果靜態展等。

青年 人生 澎湖縣

延伸閱讀

澎湖2起急重症 陸海空接力送醫救治

保護沉船日登場聚焦「將軍一號」 澎湖推動水下珍貴資產保存

2025保護沉船日澎湖登場 盼守護水下文化資產

澎湖餐飲業者捐復康巴士 助身障者安心出行

相關新聞

高雄市區快車道驚現「2米深天坑」 雨水管道錯位釀掏空

高雄市大順路與博愛路口，鼓山一路517號旁道路今日下午3時許，快車道上出現深度近2公尺的大型坑洞，據悉事發原因為水利局地...

高雄街頭深夜「炸街」擾民 環保局聯合稽查發現48輛改裝車

近日多地民眾陳情改裝車輛深夜「炸街」，擾人噪音影響安寧，高市環保局會同警察局與監理所聯合稽查，鎖定博愛路、中山路等17處...

南橫公路受創20處 桃源區長杜司偉喊話「勝境兄」一定要撐住

0728豪雨損壞南橫公路勝境橋，因橋墩側移、橋台及大梁受損，路面出現塌陷，公路局暫以油壓千斤頂固定，並採取通行管制，晚上...

巨型甜點展！沒有熱量但超級甜 看海美術館超療癒登場

走進讓人心花朵朵開的甜點夢境！屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展即起到11月16日登場，邀請全球最甜雕塑家...

屏東陸海空嘉年華 戰鬥機吸睛

屏東3D旅遊嘉年華—屏東超遊感系列活動昨起一連兩天在恆春機場登場，除了超輕航機飛行體驗，今年還結合國防部展示軍用戰鬥直升...

高雄鼓山親子館緊鄰工地 家長怒批

高雄鼓山親子館暑假開張，家長發現周邊全是工地，怒批置孩童安全於何地？且廁所還沒使用，就張貼「故障」2字，實在很離譜。記者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。