高捷岡山車站運量落差 捷運局：全年可達140萬人次
審計部報告指出，高雄捷運RK1岡山車站去年中旬通車，但運量僅達綜合規劃報告書預期的39.27%；高市捷運局今天表示，RK1岡山車站運量持續成長，預估今年全年運量可達140萬人次。
根據審計部報告，高雄市捷運局為促進岡山地區衍生的交通需求，推動高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段工程，將捷運紅線R24南岡山站往北延伸至岡山車站。新設的岡山車站於去年中旬通車，但截至去年底，累計實際運量58萬餘人次。
審計部報告指出，岡山車站去年運量僅占綜合規劃報告書中預計運量149萬餘人次的39.27%，與預估運量有差距，應檢討改善。
高雄市捷運局說明，會與高捷公司討論彈性調整營運時間、縮短班距，並配合TPASS政策宣傳，鼓勵民眾使用公共運輸；中長期策略強化捷運與其他大眾運輸轉乘整合，提供便捷轉乘環境、善用場站空間開發商業設施，吸引人潮與商機。
捷運局今天並提出數據指出，高雄捷運RK1岡山車站去年6月營運後，運量持續成長，統計今年1至7月平均月運量約11萬人次，較去年成長14.6%，預估今年全年運量可望達140萬人次。
另外，捷運局也強調積極辦理聯合開發，RK1岡山車站前2處基地，預計聯開案完工後，可引入525戶、約2000人，運量可望再次提升。
