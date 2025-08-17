「大高雄寧靜專案」掃蕩噪音炸街機車 揪50部開罰

高市環保局昨天聯合警方及監理所執行「大高雄寧靜專案」，動員近150人稽查噪音陳情熱區及車輛改裝熱點，攔查665部機車，有48車改裝排氣管未經認證及2車噪音超標，依法開罰。

高雄市政府環保局說明，為守護高雄市民夜晚寧靜，16日下午及晚間聯合警察局、監理所等單位，針對17處噪音陳情熱區及車輛改裝熱點進行稽查，後續將對違規機車依交通管理處罰條例及噪音管制法開罰。

環保局表示，有民眾陳情改裝車輛深夜「炸街」噪音困擾，此次專案鎖定博愛路、中山路等市區主要道路，以及大同一路、明誠路、七賢路、中山東路與翠屏路等特定區域稽查。

環保局指出，警察局及監理所查獲違反交通相關規定計開立62件，其中改裝排氣管未經認證共48部機車，環保局則查有疑似噪音車輛通知到檢共17部機車，並透過現場檢測，發現有2部機車噪音超標。

環保局今天發布新聞稿提醒，機車排氣管改裝在今年已納入監理所驗車檢驗項目，若違反規定，可依道路交通管理處罰條例第16條逕行裁處新台幣900元至1800元罰鍰；若經通知到檢後仍噪音超標，還會被依噪音管制法加罰1800元至3600元，並限期改善。

環保局表示，若是沒有經過認證的改裝排氣管，就算修好未超過噪音標準，也要自費到環境部許可的實驗室通過檢測並完成認證，才能合法上路，否則將會面臨連續開罰；另外，環保局今年將再新增9套科學儀器設備，強化聲音照相科技執法，透過多管齊下措施，遏止不當改裝及不當操駕狀況，維護市民居住安寧與生活品質。