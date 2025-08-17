快訊

62歲李連杰驚傳住院開刀！術後憔悴照瘋傳 親證：無常試煉

婦人墜谷後3天離奇燒死...丈夫聽爆炸聲來不及救 現場查無汽油助燃物

9月1日起養雞協會自報產地價 今起蛋價調漲2元

高雄街頭深夜「炸街」擾民 環保局聯合稽查發現48輛改裝車

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄街頭「炸街」噪音擾人，環保局會同警方及監理所執行「大高雄寧靜專案」強力執法。掃蕩噪音車。圖／高市環保局提供
高雄街頭「炸街」噪音擾人，環保局會同警方及監理所執行「大高雄寧靜專案」強力執法。掃蕩噪音車。圖／高市環保局提供

近日多地民眾陳情改裝車輛深夜「炸街」，擾人噪音影響安寧，高市環保局會同警察局與監理所聯合稽查，鎖定博愛路、中山路等17處陳情熱區及車輛改裝熱點，共查獲48輛車改裝排氣管未經認證，另有2輛車噪音超標。環保局強調，今年將再新增9套科學儀器設備，強化聲音照相科技執法。

環保局昨天下午及晚間舉辦「大高雄寧靜專案」，共出動150名人力，針對17處噪音陳情熱區及車輛改裝熱點進行稽查，涵蓋博愛路、中山路等市區主要道路，以及大同一路、明誠路、七賢路、中山東路和翠屏路等特定區域。

環保局說，此專案共攔查665輛車輛，警察局及監理所查獲違法交通相關規定開立62件，其中改裝排氣管未經認證48輛，環保局則查有疑似噪音車輛通知到檢共17輛，原地現場檢測2輛噪音超標。

環保局說明，今年起機車排氣管改裝已納入監理所驗車檢驗項目，被查獲違反規定，依道路交通管理處罰條例第16條逕行裁處900元至1800元罰鍰，若經通知到檢後仍噪音超標，還會依噪音管制法加罰1800至3600元，且要求限期改善。

此外，沒有經過認證的改裝排氣管，就算修好未超過噪音標準，也要自費到環境部許可的實驗室通過檢測並完成認證，才能合法上路，否則面臨連續開罰。環保局長張瑞琿強調，未來將持續執行環警監聯合稽查噪音車，展現市府團隊對「炸街」行為零容忍的決心。

高雄街頭「炸街」噪音擾人，環保局會同警方及監理所執行「大高雄寧靜專案」強力執法。掃蕩噪音車。圖／高市環保局提供
高雄街頭「炸街」噪音擾人，環保局會同警方及監理所執行「大高雄寧靜專案」強力執法。掃蕩噪音車。圖／高市環保局提供
高雄街頭「炸街」噪音擾人，環保局會同警方及監理所執行「大高雄寧靜專案」強力執法。掃蕩噪音車。圖／高市環保局提供
高雄街頭「炸街」噪音擾人，環保局會同警方及監理所執行「大高雄寧靜專案」強力執法。掃蕩噪音車。圖／高市環保局提供

噪音 超標 環保局長

延伸閱讀

男路旁尿尿接到罰單 圖像清晰還有特寫 網友：高畫質連鳥都不放過

女騎士騎機車安全帽未扣好邊騎車邊吸菸 警攔查竟是酒駕

桃園永安工業區落塵惹民怨 環保局鎖定汙染源加強稽查

高雄「大港閱冰」冰品嘉年華登場 陳其邁：吃冰就是要到高雄

相關新聞

高雄街頭深夜「炸街」擾民 環保局聯合稽查發現48輛改裝車

近日多地民眾陳情改裝車輛深夜「炸街」，擾人噪音影響安寧，高市環保局會同警察局與監理所聯合稽查，鎖定博愛路、中山路等17處...

南橫公路受創20處 桃源區長杜司偉喊話「勝境兄」一定要撐住

0728豪雨損壞南橫公路勝境橋，因橋墩側移、橋台及大梁受損，路面出現塌陷，公路局暫以油壓千斤頂固定，並採取通行管制，晚上...

巨型甜點展！沒有熱量但超級甜 看海美術館超療癒登場

走進讓人心花朵朵開的甜點夢境！屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展即起到11月16日登場，邀請全球最甜雕塑家...

屏東陸海空嘉年華 戰鬥機吸睛

屏東3D旅遊嘉年華—屏東超遊感系列活動昨起一連兩天在恆春機場登場，除了超輕航機飛行體驗，今年還結合國防部展示軍用戰鬥直升...

高雄鼓山親子館緊鄰工地 家長怒批

高雄鼓山親子館暑假開張，家長發現周邊全是工地，怒批置孩童安全於何地？且廁所還沒使用，就張貼「故障」2字，實在很離譜。記者...

屏東巧克力節登場！周春米邀大家品嘗創新風味 體驗小旅行

屏東巧克力節「巧遇幸福」今日在屏菸1936文化基地登場，集結世界級獎項得獎品牌的巧克力作品，邀請桌球王子江宏傑與縣長周春...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。