高雄街頭深夜「炸街」擾民 環保局聯合稽查發現48輛改裝車

近日多地民眾陳情改裝車輛深夜「炸街」，擾人噪音影響安寧，高市環保局會同警察局與監理所聯合稽查，鎖定博愛路、中山路等17處陳情熱區及車輛改裝熱點，共查獲48輛車改裝排氣管未經認證，另有2輛車噪音超標。環保局強調，今年將再新增9套科學儀器設備，強化聲音照相科技執法。

環保局昨天下午及晚間舉辦「大高雄寧靜專案」，共出動150名人力，針對17處噪音陳情熱區及車輛改裝熱點進行稽查，涵蓋博愛路、中山路等市區主要道路，以及大同一路、明誠路、七賢路、中山東路和翠屏路等特定區域。

環保局說，此專案共攔查665輛車輛，警察局及監理所查獲違法交通相關規定開立62件，其中改裝排氣管未經認證48輛，環保局則查有疑似噪音車輛通知到檢共17輛，原地現場檢測2輛噪音超標。

環保局說明，今年起機車排氣管改裝已納入監理所驗車檢驗項目，被查獲違反規定，依道路交通管理處罰條例第16條逕行裁處900元至1800元罰鍰，若經通知到檢後仍噪音超標，還會依噪音管制法加罰1800至3600元，且要求限期改善。