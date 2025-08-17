中山大學EMBA「23天公益徒步環島」 號召全台捐款做愛心

快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
中山大學EMBA連續4年發起「公益愛行腳、徒步環寶島」，今年將在11月15日將從中山大學出發，逆時鐘方向徒步環島，完成全程23天、900公里的傳遞愛心旅程。記者宋原彰／翻攝
中山大學高階經營管理碩士在職專班（EMBA）連續4年發起「公益愛行腳、徒步環寶島」，今年由中山大學 EMBA 26林治域接任隊長，將在11月15日將從中山大學出發，逆時鐘方向徒步環島，完成全程23天、900公里的傳遞愛心旅程，於12月7日回到中山大學，沿途串聯北中南各大學EMBA及公益慈善團體共襄盛舉。

活動主要的目的是滾動台灣捐善款，此行預計滾動善款以3000萬元收據為目標。林治域表示，這是一場「民間版的大甲媽行腳」呼籲大家「用愛心的理由來度假」一起走出來響應這項公益行動，共同提升社會正向力量，善款認列時間是10月1號至12月31號，共3個月。

公益愛行腳活動倡議「走到哪、捐到哪」、「隊長帶頭走一公里捐1000元」及「雙向滾動善款」理念，行腳隊伍所到之處捐款給當地社福團體並邀他們加入行腳行列，同時把捐款收據上傳到2025公益愛行腳line群組平台；行腳沿途另舉辦多場晚會，晚會中邀請公益團體參與晚會，以增加公益團體的能見度。

首屆公益行腳由中山大學EMBA 19班代陳鄭彥發起，獲社會愛心熱烈響應，活動參與人數及鼓勵滾動善款，分享收據累計金額年年成長且超標。第一屆預計滾動善款目標1000萬、結餘時收據金額達成1650萬，第二屆預計滾動善款目標2000萬、結餘時收據金額達成3000萬，第三屆預計滾動善款目標3000萬、結餘時收據金額達成7000萬，今年第四屆預計滾動善款目標3000萬。隊長林治域表示，雖然今年景氣較差，滾動善款活動恐不如往年，但台灣處處有愛心，突破預計目標應該沒有問題。

公益愛行腳隊長走一公里捐1000元，全程900公里，至少捐90萬元，加上沿途各場晚會捐出的善款，這趟下來須捐出逾百萬元拋磚引玉。今年公益愛行腳特色之一是跨領域團體的參與，並串連從南到北各大學包括中山大、高師大、義大、成大、長榮大、中正大、暨南大、中興大、台大、政大、台師大等約20間各校的EMBA師生、校友企業家、社會菁英及公益團體。

林治域表示，每天走40公里，23天就可累積走完900公里，這段漫長行腳旅程，即便體力構不上，全程均有補給車可搭，還有隊醫隨行，安全無虞。此外，沿途食宿都由旅行社業者承包代訂，還可享團訂折扣，頗適合家庭度假及公司員工旅遊。他自己公司今年員工旅遊就安排從宜蘭走到台北，並納入宜蘭泡湯行程，旅遊兼做公益。

參加公益愛行腳報名費一千元，主辦單位會發給帽子和活動衣服等物資，並會邀請加入活動line群組，方便上傳善款收據，收據上傳才能列入公益愛行腳滾動善款的金額。林治域表示，不一定23天全程參與，「一天不嫌少，三天不嫌多，人數不限，愛心卻無限。可以選擇和夥伴們一起踏上23天的環島壯遊，或者在任何一路段加入一天，幾天皆可，一起走出愛的足跡。

