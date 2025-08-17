南橫公路受創20處 桃源區長杜司偉喊話「勝境兄」一定要撐住

0728豪雨損壞南橫公路勝境橋，因橋墩側移、橋台及大梁受損，路面出現塌陷，公路局暫以油壓千斤頂固定，並採取通行管制，晚上僅開放至9時。勝境橋是市區中心及重建工程車通行要道，桃源區長杜司偉無奈說，住山上像住宿舍，天天有門禁，也喊話「『勝境兄』請您一定要撐住，您現在是全區希望」。

豪雨共造成台20線20處災況，包括5處邊坡坍滑、8處路基流失、2處路基淹沒及5處橋梁災害。其中高雄市桃源區台20線88公里處勝境橋是桃源行政中心重要出入要道，災損情況為P2橋墩側移、A2橋台及大梁受損。

楊柳颱風離去後，南橫山區道路重建加緊腳步，大小工程車全仰賴勝境橋。桃源區長杜司偉苦中作樂。在臉書為勝境橋加油。杜司偉表示，勝境橋路面出現些微塌陷，只能乘載3.5噸重車輛，垃圾車需要走，板車、挖土機等重大搶修公共工程車輛都需要這條路，可說是全區的希望，希望勝境橋一定要撐住。

「好比住學生宿舍有門禁，晚上9點教官就把門關起來！」杜司偉無奈說，由於橋梁有安全疑慮，只能上午5時通行至晚上9時，非必要不能通行，居民晚上不能逗留六龜寶來，公所垃圾車也不能直接運垃圾下山，須透過小型車接駁轉運，真的很麻煩，只期盼便道快做好，進行橋梁修復。