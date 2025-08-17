巨型甜點展！沒有熱量但超級甜 看海美術館超療癒登場

走進讓人心花朵朵開的甜點夢境！屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展即起到11月16日登場，邀請全球最甜雕塑家彼得安東（Peter Anton）首度來台展出，他以放大比例巨型甜點雕塑為招牌風格，其中直徑長達1公尺「櫻桃起司蛋糕」與「華麗巧克力珍藏盒」，是2025年全新作品，也是展覽夢幻亮點，甜到讓人捨不得眨眼。

「How Sweet甜的滋味」展出10件雕塑作品，包括「繽紛甜甜圈盒」、「馬卡龍」、「巧克力聖代」、「杯子蛋糕派對」、「華麗巧克力珍藏盒」、「櫻桃起司蛋糕」、「法式螺旋甜甜圈」、「快樂蛋糕」、「青檸凍冰棒」以及被咬一口的「草莓雪藏冰棒」，多樣巨型甜點，帶來色彩繽紛、充滿童趣與幸福感的視覺盛宴。

「當生活有點苦，甜點就是最溫柔的解藥」，縣府傳播暨國際事務處長蕭裕隆說，此次將看海美術館打造成美式甜品店，把可愛法式甜甜圈放入2公尺高巨型外帶盒，還設置冰淇淋車與青檸凍冰棒盒，多樣繽紛、誇張又甜美懷舊氛圍，保證看了沒熱量，只有滿滿驚喜！

蕭裕隆說，美國雕塑家彼得安東的作品曾在美國、韓國、德國、荷蘭、比利時等地巡迴展出，廣受國際好評。彼得安東曾說，甜點是全世界共同的幸福語言，他的創作目標，是讓人沉浸在喜悅中。這場甜蜜又療癒的奇幻旅程在屏東登場，一起走入這場充滿甜味的藝術饗宴。