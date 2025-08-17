快訊

「核電1元、風電6元」童子賢酸爆能源政策：不會持家就辭職

名將不名譽／周至柔偽造身分助愛子逃美兵役 遭美媒爆料

聽新聞
0:00 / 0:00

巨型甜點展！沒有熱量但超級甜 看海美術館超療癒登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展即起到11月16日登場，邀請全球最甜雕塑家彼得安東（Peter Anton）首度來台展出，看海美術館頓時化身為美式甜品店，看了讓人超級療癒。圖／屏東縣政府提供
屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展即起到11月16日登場，邀請全球最甜雕塑家彼得安東（Peter Anton）首度來台展出，看海美術館頓時化身為美式甜品店，看了讓人超級療癒。圖／屏東縣政府提供

走進讓人心花朵朵開的甜點夢境！屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展即起到11月16日登場，邀請全球最甜雕塑家彼得安東（Peter Anton）首度來台展出，他以放大比例巨型甜點雕塑為招牌風格，其中直徑長達1公尺「櫻桃起司蛋糕」與「華麗巧克力珍藏盒」，是2025年全新作品，也是展覽夢幻亮點，甜到讓人捨不得眨眼。

「How Sweet甜的滋味」展出10件雕塑作品，包括「繽紛甜甜圈盒」、「馬卡龍」、「巧克力聖代」、「杯子蛋糕派對」、「華麗巧克力珍藏盒」、「櫻桃起司蛋糕」、「法式螺旋甜甜圈」、「快樂蛋糕」、「青檸凍冰棒」以及被咬一口的「草莓雪藏冰棒」，多樣巨型甜點，帶來色彩繽紛、充滿童趣與幸福感的視覺盛宴。

「當生活有點苦，甜點就是最溫柔的解藥」，縣府傳播暨國際事務處長蕭裕隆說，此次將看海美術館打造成美式甜品店，把可愛法式甜甜圈放入2公尺高巨型外帶盒，還設置冰淇淋車與青檸凍冰棒盒，多樣繽紛、誇張又甜美懷舊氛圍，保證看了沒熱量，只有滿滿驚喜！

蕭裕隆說，美國雕塑家彼得安東的作品曾在美國、韓國、德國、荷蘭、比利時等地巡迴展出，廣受國際好評。彼得安東曾說，甜點是全世界共同的幸福語言，他的創作目標，是讓人沉浸在喜悅中。這場甜蜜又療癒的奇幻旅程在屏東登場，一起走入這場充滿甜味的藝術饗宴。

傳播處表示，彼得安東的作品一向被視為當代雕塑中極具辨識度的存在，在看海美術館這座貼近海岸、融合自然的空間中，甜點雕塑提醒我們，藝術的甜味從來不只是表面，每件作品閃爍著糖霜的光澤，並非純粹的「可愛」藝術，也反映消費文化與情感依賴的本質，每名觀者能在展覽中感受到快樂與慰藉。

屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展即起到11月16日登場，邀請全球最甜雕塑家彼得安東（Peter Anton）首度來台展出，看海美術館頓時化身為美式甜品店，看了讓人超級療癒。圖／屏東縣政府提供
屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展即起到11月16日登場，邀請全球最甜雕塑家彼得安東（Peter Anton）首度來台展出，看海美術館頓時化身為美式甜品店，看了讓人超級療癒。圖／屏東縣政府提供
屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展即起到11月16日登場，邀請全球最甜雕塑家彼得安東（Peter Anton）首度來台展出，看海美術館頓時化身為美式甜品店，看了讓人超級療癒。圖／屏東縣政府提供
屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展即起到11月16日登場，邀請全球最甜雕塑家彼得安東（Peter Anton）首度來台展出，看海美術館頓時化身為美式甜品店，看了讓人超級療癒。圖／屏東縣政府提供
屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展即起到11月16日登場，邀請全球最甜雕塑家彼得安東（Peter Anton）首度來台展出，看海美術館頓時化身為美式甜品店，直徑長達1公尺「櫻桃起司蛋糕」是2025年的全新作品。圖／屏東縣政府提供
屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展即起到11月16日登場，邀請全球最甜雕塑家彼得安東（Peter Anton）首度來台展出，看海美術館頓時化身為美式甜品店，直徑長達1公尺「櫻桃起司蛋糕」是2025年的全新作品。圖／屏東縣政府提供
屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展即起到11月16日登場，邀請全球最甜雕塑家彼得安東（Peter Anton）首度來台展出，看海美術館頓時化身為美式甜品店，看了讓人超級療癒，其中「華麗巧克力珍藏盒」，是2025年全新作品。圖／屏東縣政府提供
屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展即起到11月16日登場，邀請全球最甜雕塑家彼得安東（Peter Anton）首度來台展出，看海美術館頓時化身為美式甜品店，看了讓人超級療癒，其中「華麗巧克力珍藏盒」，是2025年全新作品。圖／屏東縣政府提供
屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展即起到11月16日登場，邀請全球最甜雕塑家彼得安東（Peter Anton）首度來台展出，看海美術館頓時化身為美式甜品店，看了讓人超級療癒。圖／屏東縣政府提供
屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展即起到11月16日登場，邀請全球最甜雕塑家彼得安東（Peter Anton）首度來台展出，看海美術館頓時化身為美式甜品店，看了讓人超級療癒。圖／屏東縣政府提供
屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展即起到11月16日登場，邀請全球最甜雕塑家彼得安東（Peter Anton）首度來台展出，看海美術館頓時化身為美式甜品店，看了讓人超級療癒。圖／屏東縣政府提供
屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展即起到11月16日登場，邀請全球最甜雕塑家彼得安東（Peter Anton）首度來台展出，看海美術館頓時化身為美式甜品店，看了讓人超級療癒。圖／屏東縣政府提供

甜點 美術館

延伸閱讀

親子夏日必玩！八里「城市沙雕展×數碼寶貝」登場 22座巨型沙雕、6大光雕、火舞秀免費拍

為什麼總愛上錯的人？心理學曝：你的愛情觀，藏著童年的影子

紐約大樓槍案／黑石主管遇害 休班警留下2幼子與孕妻

籲台借鏡烏克蘭經驗 美前陸軍上將：現在是無人機時代

相關新聞

巨型甜點展！沒有熱量但超級甜 看海美術館超療癒登場

走進讓人心花朵朵開的甜點夢境！屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展即起到11月16日登場，邀請全球最甜雕塑家...

屏東陸海空嘉年華 戰鬥機吸睛

屏東3D旅遊嘉年華—屏東超遊感系列活動昨起一連兩天在恆春機場登場，除了超輕航機飛行體驗，今年還結合國防部展示軍用戰鬥直升...

高雄鼓山親子館緊鄰工地 家長怒批

高雄鼓山親子館暑假開張，家長發現周邊全是工地，怒批置孩童安全於何地？且廁所還沒使用，就張貼「故障」2字，實在很離譜。記者...

屏東巧克力節登場！周春米邀大家品嘗創新風味 體驗小旅行

屏東巧克力節「巧遇幸福」今日在屏菸1936文化基地登場，集結世界級獎項得獎品牌的巧克力作品，邀請桌球王子江宏傑與縣長周春...

高雄「大港閱冰」冰品嘉年華登場 陳其邁：吃冰就是要到高雄

高雄本週末活動滿滿，「大港閱冰」冰品嘉年華今、明2天在哈瑪星臨海三路前登場；市長陳其邁說，「在高雄吃冰就如同吃飯一樣，吃...

苗栗山邊媽祖環島參香！首站訪屏東駐足婚紗店、逛傳統市場

來自苗栗海濱村落的山邊媽祖，今天展開3天環島參香之旅，首站抵達屏東，不僅駐足婚紗店還逛傳統市場，讓信徒津津樂道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。