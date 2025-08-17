聽新聞
0:00 / 0:00
屏東陸海空嘉年華 戰鬥機吸睛
屏東3D旅遊嘉年華—屏東超遊感系列活動昨起一連兩天在恆春機場登場，除了超輕航機飛行體驗，今年還結合國防部展示軍用戰鬥直升機，全程免費開放，民眾可近距離接觸航空科技，留下專屬的回憶。
縣長周春米昨率5名飛行員，駕駛超輕航機帥氣進場，為活動揭開序幕。今年也舉辦首屆無人機足球爭霸賽，還有「飛行四格紀念照」體驗區。
9月至10月接續推出的「超遊感」套裝遊程，主打「上山、下海、飛上天」的限定玩法6月線上開賣後，所剩名額已不多。深度旅遊團甫標榜從陸海空3D全方位暢遊屏東，不僅有去年遊客回流，更有新朋友慕名而來。縣府建議遊客加碼到墾丁後壁湖船潛體驗、或造訪東港豪華遊艇，屏東最美博物館，從海底到天際、自然到人文，一次滿足。
周春米表示，這次陸海空遊程結合文化的套裝行程，從屏北、屏中到屏南應有盡有，還能體驗輕航機，邀民眾共享屏東美景。立委徐富癸希望這項活動能在不涉及軍事機密前提下常態舉辦，成為飛行玩家每年的盛宴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言