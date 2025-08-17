屏東陸海空嘉年華 戰鬥機吸睛

屏東3D旅遊嘉年華—屏東超遊感系列活動昨起一連兩天在恆春機場登場，除了超輕航機飛行體驗，今年還結合國防部展示軍用戰鬥直升機，全程免費開放，民眾可近距離接觸航空科技，留下專屬的回憶。

縣長周春米昨率5名飛行員，駕駛超輕航機帥氣進場，為活動揭開序幕。今年也舉辦首屆無人機足球爭霸賽，還有「飛行四格紀念照」體驗區。

9月至10月接續推出的「超遊感」套裝遊程，主打「上山、下海、飛上天」的限定玩法6月線上開賣後，所剩名額已不多。深度旅遊團甫標榜從陸海空3D全方位暢遊屏東，不僅有去年遊客回流，更有新朋友慕名而來。縣府建議遊客加碼到墾丁後壁湖船潛體驗、或造訪東港豪華遊艇，屏東最美博物館，從海底到天際、自然到人文，一次滿足。

周春米表示，這次陸海空遊程結合文化的套裝行程，從屏北、屏中到屏南應有盡有，還能體驗輕航機，邀民眾共享屏東美景。立委徐富癸希望這項活動能在不涉及軍事機密前提下常態舉辦，成為飛行玩家每年的盛宴。