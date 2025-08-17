聽新聞
0:00 / 0:00

高雄鼓山親子館緊鄰工地 家長怒批

聯合報／ 記者石秀華宋原彰巫鴻瑋／高雄報導
高雄鼓山親子館暑假開張，家長發現周邊全是工地，包括工務局正在執行的人行環境改善工程，家長怒批置孩童安全於何地。記者石秀華／攝影
高雄鼓山親子館暑假開張，家長發現周邊全是工地，包括工務局正在執行的人行環境改善工程，家長怒批置孩童安全於何地。記者石秀華／攝影

高雄鼓山親子暑假開張，家長發現周邊全是工地，怒批置孩童安全於何地？且廁所還沒使用，就張貼「故障」2字，實在很離譜。記者直擊發現，從大門進到親子館的250公尺路程，彷彿進入越野區。

社會局說明，鼓山綜合社福館含親子館周邊，正由工務局改善人行環境中，施工時已作相關防護措施。工務局道工處則指，親子館周邊執行多項工程，雄峰路有衛生局長照園區ROT+BOT案；桃子園路人行道現由運發局改善中；鼓山三路也由工務局改善人行環境中，現場以欄杆圍籬阻隔孩童靠近。

鼓山親子館由社會局委外辦理，但有家長投訴場館周邊全是工地，帶小孩來是要害死孩子嗎？更離譜的是廁所還沒使用就貼故障告示。

記者直擊發現親子館四周被工地環繞，雄峰路大門張貼白紙寫著「工程進行中，非相關人員勿入」，但未有其他動線指示。從大門走到親子館會行經碎石滿布的工區，彷彿進入越野區，處處是危機。

館內員工說，雄峰路正在施工，得從鼓山一路進館。公廁部分，因園區除親子館外，還有鼓山綜合社福館，各館公廁各自管理。親子館因有人多次留下「神祕便便」，推測因此貼故障告示。

高雄市議員陳美雅認為，市民原本期待這處閒置場館活化再利用，但市府做事不夠細心，鼓山親子館於暑假開放，周邊仍在施工，不僅工程車進出，樓梯都有泥沙，孩子的安全何在。她前天現勘求市府改善，社會局竟回應，工程還未收尾，民眾才會感受像工地。既要試營運就該落實安全措施。

親子 長照 暑假 高雄市 社會局

延伸閱讀

北市婦險遭詐160萬 警喬裝成「工人」活逮車手

龜山工地吊臂翻覆波及路人 桃園建管處勒令停工

太缺德！高雄男半夜路過工地 故意拔警示燈丟棄

北市雙子星大樓16層樓高工地起火冒煙 消防9分鐘撲救火勢

相關新聞

高雄鼓山親子館緊鄰工地 家長怒批

高雄鼓山親子館暑假開張，家長發現周邊全是工地，怒批置孩童安全於何地？且廁所還沒使用，就張貼「故障」2字，實在很離譜。記者...

屏東陸海空嘉年華 戰鬥機吸睛

屏東3D旅遊嘉年華—屏東超遊感系列活動昨起一連兩天在恆春機場登場，除了超輕航機飛行體驗，今年還結合國防部展示軍用戰鬥直升...

屏東巧克力節登場！周春米邀大家品嘗創新風味 體驗小旅行

屏東巧克力節「巧遇幸福」今日在屏菸1936文化基地登場，集結世界級獎項得獎品牌的巧克力作品，邀請桌球王子江宏傑與縣長周春...

高雄「大港閱冰」冰品嘉年華登場 陳其邁：吃冰就是要到高雄

高雄本週末活動滿滿，「大港閱冰」冰品嘉年華今、明2天在哈瑪星臨海三路前登場；市長陳其邁說，「在高雄吃冰就如同吃飯一樣，吃...

苗栗山邊媽祖環島參香！首站訪屏東駐足婚紗店、逛傳統市場

來自苗栗海濱村落的山邊媽祖，今天展開3天環島參香之旅，首站抵達屏東，不僅駐足婚紗店還逛傳統市場，讓信徒津津樂道

金湖廣場「金湃節市集」開跑 Snoopy現身民眾超嗨

暑假開始進入尾聲，昇恆昌金湖廣場今日起一連兩天在廣場外首度推出「金湃節市集」，活動結合美食餐車、文創攤位、奇幻魔術秀，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。