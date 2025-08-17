高雄鼓山親子館緊鄰工地 家長怒批

高雄鼓山親子館暑假開張，家長發現周邊全是工地，怒批置孩童安全於何地？且廁所還沒使用，就張貼「故障」2字，實在很離譜。記者直擊發現，從大門進到親子館的250公尺路程，彷彿進入越野區。

社會局說明，鼓山綜合社福館含親子館周邊，正由工務局改善人行環境中，施工時已作相關防護措施。工務局道工處則指，親子館周邊執行多項工程，雄峰路有衛生局長照園區ROT+BOT案；桃子園路人行道現由運發局改善中；鼓山三路也由工務局改善人行環境中，現場以欄杆圍籬阻隔孩童靠近。

鼓山親子館由社會局委外辦理，但有家長投訴場館周邊全是工地，帶小孩來是要害死孩子嗎？更離譜的是廁所還沒使用就貼故障告示。

記者直擊發現親子館四周被工地環繞，雄峰路大門張貼白紙寫著「工程進行中，非相關人員勿入」，但未有其他動線指示。從大門走到親子館會行經碎石滿布的工區，彷彿進入越野區，處處是危機。

館內員工說，雄峰路正在施工，得從鼓山一路進館。公廁部分，因園區除親子館外，還有鼓山綜合社福館，各館公廁各自管理。親子館因有人多次留下「神祕便便」，推測因此貼故障告示。

高雄市議員陳美雅認為，市民原本期待這處閒置場館活化再利用，但市府做事不夠細心，鼓山親子館於暑假開放，周邊仍在施工，不僅工程車進出，樓梯都有泥沙，孩子的安全何在。她前天現勘求市府改善，社會局竟回應，工程還未收尾，民眾才會感受像工地。既要試營運就該落實安全措施。