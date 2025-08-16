屏東巧克力節登場！周春米邀大家品嘗創新風味 體驗小旅行

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東巧克力節「巧遇幸福」今日在屏菸1936文化基地登場，邀請來賓品嘗巧克力甜點。記者潘奕言／攝影
屏東巧克力節「巧遇幸福」今日在屏菸1936文化基地登場，邀請來賓品嘗巧克力甜點。記者潘奕言／攝影

屏東巧克力節「巧遇幸福」今日在屏菸1936文化基地登場，集結世界級獎項得獎品牌的巧克力作品，邀請桌球王子江宏傑與縣長周春米一起為活動開幕。周春米表示，屏東巧克力已獲得585面國際獎牌，獲得許多肯定，要支持在地原物料，讓屏東被看見。

今年首創屏東巧克力精品館，集結世界級獎項得獎作品，邀請民眾品嘗巧克力的百變風味。周春米也表揚今年屏東風味巧克力創意調溫競賽優勝者，他們運用台灣食材與巧克力結合，迸發出創意的新風味。

周春米表示，巧克力是近年來屏東很棒的「黑金產業」，已拿到585面獎牌，可見品質已經跟上世界潮流，台灣最好的巧克力都在屏東。屏東的可可是種植在檳榔樹下，具備永續與循環發展。

活動也規畫5場次的巧克力感官品評體驗，可以品嘗巧克力與甜點、葡萄酒、咖啡及可可飲。活動期間推出3梯次的巧克力小旅行，前往屏東可可巧克力園區、喜樂可可咖啡園及可可雅米巧克力工坊等特色莊園，實際前往產地了解可可生態。

縣府客家事務處表示，今年舉辦基礎調溫競賽，邀請ICIF義大利廚藝學院大師Riccardo Depetris來台進行巧克力工藝的交流，並安排國內20家知名企業前來屏東產地參訪與交流媒合。

下半年規畫參與國內大型展覽，及每年舉辦巧克力節盛會，讓可可成為屏東最具代表性的特色產業之一，並透過競賽、學習、媒合與行銷，多管齊下推展屏東可可巧克力產業，

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東巧克力節「巧遇幸福」今日在屏菸1936文化基地登場，今年首創「屏東巧克力精品館」，集結世界級獎項得獎作品。記者潘奕言／攝影
屏東巧克力節「巧遇幸福」今日在屏菸1936文化基地登場，今年首創「屏東巧克力精品館」，集結世界級獎項得獎作品。記者潘奕言／攝影
屏東巧克力節「巧遇幸福」今日在屏菸1936文化基地登場，縣長周春米表揚今年屏東風味巧克力創意調溫競賽優勝者。記者潘奕言／攝影
屏東巧克力節「巧遇幸福」今日在屏菸1936文化基地登場，縣長周春米表揚今年屏東風味巧克力創意調溫競賽優勝者。記者潘奕言／攝影
屏東巧克力節「巧遇幸福」今日在屏菸1936文化基地登場，集結世界級得獎品牌巧克力。記者潘奕言／攝影
屏東巧克力節「巧遇幸福」今日在屏菸1936文化基地登場，集結世界級得獎品牌巧克力。記者潘奕言／攝影

可可 屏東 巧克力

