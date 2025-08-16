高雄「大港閱冰」冰品嘉年華登場 陳其邁：吃冰就是要到高雄
高雄本週末活動滿滿，「大港閱冰」冰品嘉年華今、明2天在哈瑪星臨海三路前登場；市長陳其邁說，「在高雄吃冰就如同吃飯一樣，吃冰就是要到高雄來」，並邀大家一起來吃冰。
陳其邁今天出席「大港閱冰」活動，與日籍網紅、台灣媳婦大久保麻梨子攜手製作水果聖代。陳其邁也號召海內外旅客，一起來吃遍36家特色冰店與12家美食餐車，並推薦順遊旗津風箏節、鹽埕小吃巡禮、鼓山哈瑪星文化之旅、愛河畔蔬食市集等。
陳其邁表示，高雄是吃冰的聖地，以前哈瑪星捕魚業盛行，早從日治時期就有製冰，「在高雄吃冰就如同吃飯一樣，所以要吃冰就要到高雄。」
「大港閱冰」今天活動現場人潮絡繹不絕，不少民眾攜家帶眷到場吃冰。觀光局指出，今年活動已邁入第4屆，此次邀請到48家在地人氣冰品名店與特色餐車，有傳統八寶冰、日式刨冰、創意水果冰、義式冰淇淋等，還有各種期間限定冰品。
高市觀光局長高閔琳指出，今年特別邀請專業評審針對參與市集店家的冰品賣相、口味與創意進行評分，預計於明天綜合評選出各類獎項。
此外，這次活動優惠加碼，與青年局、科工館、海洋廚房等單位跨界合作，推出優惠回饋給消費者。凡設籍高雄、年齡15至29歲的青年，或就讀高市高中職以上學生，完成線上註冊並出示會員頁面，即可領取面額50元的「大港青年實習站市集消費券」4張；在科工館攤位，購買常設展門票的前100名遊客，也可獲得50元「大港閱冰禮冰券」。
