快訊

被爆欠債不還終於打破沉默 張若凡自揭私生女悲慘身世：我媽很偉大

彭啓明嘉義勘察 目睹業者為省清運成本「現場破碎光電塑膠浮板」

苗栗山邊媽祖環島參香！首站訪屏東駐足婚紗店、逛傳統市場

中央社／ 屏東縣16日電
苗栗後龍山邊媽祖展開3天2夜祈安賜福巡境活動，首站前進屏東，16日媽祖鑾轎所經路線都可見大批排隊等待鑽轎腳民眾。中央社
苗栗後龍山邊媽祖展開3天2夜祈安賜福巡境活動，首站前進屏東，16日媽祖鑾轎所經路線都可見大批排隊等待鑽轎腳民眾。中央社

來自苗栗海濱村落的山邊媽祖，今天展開3天環島參香之旅，首站抵達屏東，不僅駐足婚紗店還逛傳統市場，讓信徒津津樂道。

山邊媽祖來自苗栗後龍鎮南港里一處濱海小村落，隨行白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」進香多年。日前屏東慈鳳宮宣布將舉辦「雙媽會」，引起信徒期待。

依屏東慈鳳宮資訊，山邊媽祖原訂上午10時抵達屏東市，在屏東縣政府警察局旁接駕後，鑾轎自中正路直行，右轉永福路，經聖帝廟再到慈鳳宮，抵達慈鳳宮後停駕供信徒參拜，中午休息後再起轎前往台東，預計停留時間約3小時。

不過山邊媽祖未按原訂路線，不僅在慈鳳宮接駕後轉往信義路，還在屏東縣警局屏東分局前徘徊，3度欲進警局，最後在屏東分局副分局長黃飛文參拜後離去，繼續隨性逛屏東，去了婚紗店、中央市場等處，也讓信徒直呼「有少女魂」、「愛逛傳統市場，好可愛」。

上千名信眾爭睹山邊媽祖，沿途排隊鑽轎腳民眾絡繹不絕，山邊媽祖帶領大批信眾逛1個多小時後，才回到原訂路線，在中午時分進慈鳳宮與阿猴媽祖會香。

山邊媽祖宮指出，此次「訪宮朝聖參香文化交流」從16至18日，首日行程前往屏東慈鳳宮，隨後趕赴太麻里遠天宮與台東天后宮駐駕；17日拜訪富岡海神廟、花蓮港天宮及花蓮聖天宮，在花蓮慈天宮駐駕；18日前往木柵指南宮，接續參拜板橋慈惠宮，最後回到山邊媽祖宮，圓滿完成3天參香之旅。

苗栗山邊媽祖16日到訪屏東，但未按原定路線巡境，還在屏東縣警局屏東分局前徘徊，3度欲進警局，最後在分局副分局長黃飛文向媽祖合掌參拜後，鑾轎才轉頭離去。圖／民眾提供（中央社）
苗栗山邊媽祖16日到訪屏東，但未按原定路線巡境，還在屏東縣警局屏東分局前徘徊，3度欲進警局，最後在分局副分局長黃飛文向媽祖合掌參拜後，鑾轎才轉頭離去。圖／民眾提供（中央社）

媽祖 婚紗 山邊媽 屏東縣

延伸閱讀

日本政要參拜靖國神社 陸外交部：公然挑戰歷史正義

蘭陽媽祖文化節9月登場！南方澳進安宮媽祖將出巡 行前逛百貨接受妝點

陸海空遊屏東！「屏東3D旅遊嘉年華」軍用戰鬥直升機展示吸睛

高雄媽祖港橋女子落水 民眾目睹拋救生圈救命

相關新聞

高雄「大港閱冰」冰品嘉年華登場 陳其邁：吃冰就是要到高雄

高雄本週末活動滿滿，「大港閱冰」冰品嘉年華今、明2天在哈瑪星臨海三路前登場；市長陳其邁說，「在高雄吃冰就如同吃飯一樣，吃...

苗栗山邊媽祖環島參香！首站訪屏東駐足婚紗店、逛傳統市場

來自苗栗海濱村落的山邊媽祖，今天展開3天環島參香之旅，首站抵達屏東，不僅駐足婚紗店還逛傳統市場，讓信徒津津樂道

金湖廣場「金湃節市集」開跑 Snoopy現身民眾超嗨

暑假開始進入尾聲，昇恆昌金湖廣場今日起一連兩天在廣場外首度推出「金湃節市集」，活動結合美食餐車、文創攤位、奇幻魔術秀，還...

馬管處與環團聯手 仁愛沙灘清出150公斤垃圾

來自中國的海洋廢棄物，長期以來都是連江縣面對的重要環保課題。馬管處聯手環團，今天於北海遊憩區旁的仁愛沙灘舉辦淨灘活動，共...

原物料漲價壓力大…陳其邁親推銷公益月餅禮盒 單日破200萬元

中秋將至，月餅與禮盒市場進入銷售旺季，但受原物料價格持續攀升影響，產品售價同步調漲，買氣低迷。高市社會局今舉辦「月滿心暖...

陸海空遊屏東！「屏東3D旅遊嘉年華」軍用戰鬥直升機展示吸睛

「屏東3D旅遊嘉年華－屏東超遊感」系列活動，今明兩天在恆春機場舉辦，除了超輕航機飛行體驗，還結合國防部特別展示軍用戰鬥直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。