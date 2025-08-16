苗栗山邊媽祖環島參香！首站訪屏東駐足婚紗店、逛傳統市場

來自苗栗海濱村落的山邊媽祖，今天展開3天環島參香之旅，首站抵達屏東，不僅駐足婚紗店還逛傳統市場，讓信徒津津樂道。

山邊媽祖來自苗栗後龍鎮南港里一處濱海小村落，隨行白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」進香多年。日前屏東慈鳳宮宣布將舉辦「雙媽會」，引起信徒期待。

依屏東慈鳳宮資訊，山邊媽祖原訂上午10時抵達屏東市，在屏東縣政府警察局旁接駕後，鑾轎自中正路直行，右轉永福路，經聖帝廟再到慈鳳宮，抵達慈鳳宮後停駕供信徒參拜，中午休息後再起轎前往台東，預計停留時間約3小時。

不過山邊媽祖未按原訂路線，不僅在慈鳳宮接駕後轉往信義路，還在屏東縣警局屏東分局前徘徊，3度欲進警局，最後在屏東分局副分局長黃飛文參拜後離去，繼續隨性逛屏東，去了婚紗店、中央市場等處，也讓信徒直呼「有少女魂」、「愛逛傳統市場，好可愛」。

上千名信眾爭睹山邊媽祖，沿途排隊鑽轎腳民眾絡繹不絕，山邊媽祖帶領大批信眾逛1個多小時後，才回到原訂路線，在中午時分進慈鳳宮與阿猴媽祖會香。

山邊媽祖宮指出，此次「訪宮朝聖參香文化交流」從16至18日，首日行程前往屏東慈鳳宮，隨後趕赴太麻里遠天宮與台東天后宮駐駕；17日拜訪富岡海神廟、花蓮港天宮及花蓮聖天宮，在花蓮慈天宮駐駕；18日前往木柵指南宮，接續參拜板橋慈惠宮，最後回到山邊媽祖宮，圓滿完成3天參香之旅。