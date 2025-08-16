金湖廣場「金湃節市集」開跑 Snoopy現身民眾超嗨

暑假開始進入尾聲，昇恆昌金湖廣場今日起一連兩天在廣場外首度推出「金湃節市集」，活動結合美食餐車、文創攤位、奇幻魔術秀，還請來超人氣的卡通明星史努比（Snoopy）擔任一日店長，吸引不少親子遊客湧入，小朋友都爭相跟史努比互動或合影，現場氣氛超嗨。

金湖廣場以「在地共好、樂遊金湖」為主題趁勝追擊舉辦「金湃節市集」，也呼應「2025金門親子嘉年華」，現場除了烏克麗麗、小丑折氣球、魔術秀等舞台演出，還有近30個餐飲與文創攤位，讓民眾邊看表演邊品嘗美食。最受矚目的莫過於「國際巨星」Snoopy現身與大小朋友互動，大家紛紛搶著合照。

帶著兩個孩子來參加的王小姐笑著說，我本來只是陪小孩來逛，結果看到小時候的偶像Snoopy，連我都忍不住排隊拍照，真的很難得，超開心的。

來自台中的陳先生則表示，我們第一次到金門玩，沒想到碰上這麼熱鬧的活動，還有市集闖關跟抽獎，小朋友玩的很開心，也吃了很多在地小吃。

包括金門縣副縣長李文良、金湖鎮長陳文顧、鎮代會主席蔡乃靖、縣府觀光處長許績鑫等人也到場力挺。李文良表示，市集不僅邀請「國際巨星」史努比（Snoopy），也邀請在地、文創攤位等豐富活動內涵，創造地方特色，誠摯邀請在地鄉親、兩岸三地遊客到金湖廣場體驗在地、國際化的活動；此外，金門親子嘉年華活動持續中，也邀請民眾帶著全家大小一同體驗拍照打卡、送好禮活動。

金湖廣場經理劉雅均指出，廣場已深耕在地十年，希望透過「金湃節市集」把金門的文化、美食與親子互動結合，讓大家留下美好回憶，也為地方觀光注入更多創意與活力。

除了表演與美食，市集還設置風獅爺主題攤位，大小朋友可以體驗描繪、尋找風獅爺遊戲，完成任務即可獲得限量市集券或購物袋；現場也祭出集點遊戲，只要憑當日發票參加「金湃賓果」，連線即可獲得折價券或抽獎機會，兩條線再加碼送500元商品抵用券。