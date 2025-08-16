馬管處與環團聯手 仁愛沙灘清出150公斤垃圾

快訊

中央社／ 連江縣16日電
馬祖國家風景區管理處16日與台灣重新思考環境教育協會等單位在南竿鄉舉辦淨灘暨環境教育活動，包含在地民眾與台灣本島志工等在內，吸引逾50人參與。圖／馬祖國家風景區管理處提供（中央社）
馬祖國家風景區管理處16日與台灣重新思考環境教育協會等單位在南竿鄉舉辦淨灘暨環境教育活動，包含在地民眾與台灣本島志工等在內，吸引逾50人參與。圖／馬祖國家風景區管理處提供（中央社）

來自中國的海洋廢棄物，長期以來都是連江縣面對的重要環保課題。馬管處聯手環團，今天於北海遊憩區旁的仁愛沙灘舉辦淨灘活動，共清出150公斤垃圾，並分類記錄其類型，作為相關分析參考。

馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，響應行政院「向海致敬」計畫，推動海洋環境維護與永續發展，今天攜手連江縣政府環境資源局、南竿鄉公所、仁愛村、鐵板社區發展協會，及台灣重新思考環境教育協會（RE-THINK）等單位，於南竿遊客中心與仁愛沙灘舉辦淨灘暨環境教育活動。

馬管處表示，RE-THINK透過推動多元海洋保護理念和淨灘行動，吸引來自台灣本島的民眾專程前來馬祖，偕同在地志工、民眾逾50人共襄盛舉，為馬祖的海洋保護與永續發展注入了新的動能。

馬管處說，「2025年RE-THINK環島淨灘—撿回台灣（馬祖場）」活動，先由RE-THINK執行長黃之揚主講「海島子民必修垃圾課」，探索海漂垃圾的成因、影響，並引導參與者建立與海洋的聯繫，轉化為具體行動。

隨後，參加者於仁愛沙灘清理與分類海廢垃圾，詳細記錄其類型，為未來的分析與資源回收提供數據參考。馬管處說明，這次淨灘行動共清出約150公斤垃圾，包括大型竹木。

馬祖國家風景區管理處長洪志光透過新聞稿強調，與環團跨界合作舉行淨灘活動，成功結合環境保護與在地觀光，讓民眾以海洋環境維護行動，實踐責任旅遊理念，盼藉此吸引更多來自台灣本島遊客，關心馬祖獨特的海洋生態，促進觀光與環保的永續發展。

馬祖國家風景區管理處與環團16日合作在南竿舉辦淨灘暨環境教育活動，馬管處長洪志光（持麥克風者）表示，藉此結合環境保護與在地觀光，讓民眾以海洋環境維護行動，實踐責任旅遊理念。圖／馬祖國家風景區管理處提供（中央社）
馬祖國家風景區管理處與環團16日合作在南竿舉辦淨灘暨環境教育活動，馬管處長洪志光（持麥克風者）表示，藉此結合環境保護與在地觀光，讓民眾以海洋環境維護行動，實踐責任旅遊理念。圖／馬祖國家風景區管理處提供（中央社）

