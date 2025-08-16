馬管處與環團聯手 仁愛沙灘清出150公斤垃圾

來自中國的海洋廢棄物，長期以來都是連江縣面對的重要環保課題。馬管處聯手環團，今天於北海遊憩區旁的仁愛沙灘舉辦淨灘活動，共清出150公斤垃圾，並分類記錄其類型，作為相關分析參考。

馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，響應行政院「向海致敬」計畫，推動海洋環境維護與永續發展，今天攜手連江縣政府環境資源局、南竿鄉公所、仁愛村、鐵板社區發展協會，及台灣重新思考環境教育協會（RE-THINK）等單位，於南竿遊客中心與仁愛沙灘舉辦淨灘暨環境教育活動。

馬管處表示，RE-THINK透過推動多元海洋保護理念和淨灘行動，吸引來自台灣本島的民眾專程前來馬祖，偕同在地志工、民眾逾50人共襄盛舉，為馬祖的海洋保護與永續發展注入了新的動能。

馬管處說，「2025年RE-THINK環島淨灘—撿回台灣（馬祖場）」活動，先由RE-THINK執行長黃之揚主講「海島子民必修垃圾課」，探索海漂垃圾的成因、影響，並引導參與者建立與海洋的聯繫，轉化為具體行動。

隨後，參加者於仁愛沙灘清理與分類海廢垃圾，詳細記錄其類型，為未來的分析與資源回收提供數據參考。馬管處說明，這次淨灘行動共清出約150公斤垃圾，包括大型竹木。

馬祖國家風景區管理處長洪志光透過新聞稿強調，與環團跨界合作舉行淨灘活動，成功結合環境保護與在地觀光，讓民眾以海洋環境維護行動，實踐責任旅遊理念，盼藉此吸引更多來自台灣本島遊客，關心馬祖獨特的海洋生態，促進觀光與環保的永續發展。