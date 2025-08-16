快訊

中職／不敗神話換人！後勁跨季22連勝寫新史 雄鷹打線逆轉示愛

川普稱在他任內「習近平保證不侵台」 陸駐美使館火速回應

長期感情不睦…新北土城驚傳7旬兒疑持刀追砍9旬母 2人送醫搶救

金門「金湃節市集」熱鬧開跑 史努比布偶萌翻全場

中央社／ 金門16日電
2025金門金湃節市集16日起一連2天熱鬧登場，邀請大小朋友都喜歡的花生漫畫經典角色史努比（Snoopy）前來擔任一日店長，與民眾同樂。中央社
2025金門金湃節市集16日起一連2天熱鬧登場，邀請大小朋友都喜歡的花生漫畫經典角色史努比（Snoopy）前來擔任一日店長，與民眾同樂。中央社

昇恆昌金湖廣場今天起連2天在金門金湖鎮舉辦「金湃節市集」，結合風獅爺文化攤位、美食餐車等，盼為金門夏日觀光注入活力，卡通角色史努比布偶也到現場與民眾同樂。

昇恆昌金湖廣場今明2天在廣場外空地舉辦「金湃節市集」，現場結合美食餐車、風獅爺文化攤位、魔術秀等活動，金門縣副縣長李文良、金湖鎮長陳文顧等下午也到場參與。

李文良表示，感謝昇恆昌響應金門縣政府暑假親子活動安排，除邀請國際巨星史努比（Snoopy）到場，也有許多在地文創店家參與；廣場旁正好也有巨大的風獅爺等造型玩偶，歡迎各地旅客、親子來到金湃節市集共襄盛舉。

金湖廣場透過新聞稿表示，「金湃節市集」以「在地共好、樂遊金湖」為主題，現場有烏克麗麗、魔術秀、小丑折氣球等舞台表演，還有餐車、美食、文創商品近30個攤位，期盼為金門夏日觀光注入更多活力與創意。

金湖廣場也指出，現場還有描繪風獅爺、尋找風獅爺的文化攤位，完成任務分別可以獲得限量的市集券、風獅爺購物袋。

美食 金門 風獅爺 史努比

延伸閱讀

拍爆「史努比號」！票根別丟 《花生漫畫75周年特展》登陸信義區 不只「4大主題展區」必逛 還有「黃色小鴨史努比」免費拍

宜蘭童玩30歲邀慶生！3條件擇1免費入園 30日起星光票兩人同行1人免費

星宇航空推出史努比聯名貼圖 這機師可愛「史」了

國際藝術大師霍夫曼快閃宜蘭童玩節 原創合體超萌巨星「史努比鴨」

相關新聞

馬管處與環團聯手 仁愛沙灘清出150公斤垃圾

來自中國的海洋廢棄物，長期以來都是連江縣面對的重要環保課題。馬管處聯手環團，今天於北海遊憩區旁的仁愛沙灘舉辦淨灘活動，共...

原物料漲價壓力大…陳其邁親推銷公益月餅禮盒 單日破200萬元

中秋將至，月餅與禮盒市場進入銷售旺季，但受原物料價格持續攀升影響，產品售價同步調漲，買氣低迷。高市社會局今舉辦「月滿心暖...

陸海空遊屏東！「屏東3D旅遊嘉年華」軍用戰鬥直升機展示吸睛

「屏東3D旅遊嘉年華－屏東超遊感」系列活動，今明兩天在恆春機場舉辦，除了超輕航機飛行體驗，還結合國防部特別展示軍用戰鬥直...

人間國寶親授技藝 金門年輕匠師完成272小時實戰訓練

金門擁有全國數量名列前茅的古蹟與歷史建築，從宗祠、宮廟到聚落民居，皆承載地方記憶與生活智慧。但隨著傳統匠師高齡化，文化資...

高雄大崗山龍眼蜂蜜大豐收 擺脫去年產量銳減陰霾

高雄大崗山龍眼蜂蜜文化節今明2天在大崗山風景區如意公園登場，今年已是活動第25年，高雄市長陳其邁上午出席開幕活動，邀請民...

影／高雄刑警集體親子免費看職棒 基層警：難得福利

擔任警察工作難得與子女過父親節，高雄市刑警大隊昨天趁中華職棒台鋼雄鷹與統一獅在高雄對壘，買500張門票，讓員警與小孩一起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。