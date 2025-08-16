金門「金湃節市集」熱鬧開跑 史努比布偶萌翻全場

昇恆昌金湖廣場今天起連2天在金門金湖鎮舉辦「金湃節市集」，結合風獅爺文化攤位、美食餐車等，盼為金門夏日觀光注入活力，卡通角色史努比布偶也到現場與民眾同樂。

昇恆昌金湖廣場今明2天在廣場外空地舉辦「金湃節市集」，現場結合美食餐車、風獅爺文化攤位、魔術秀等活動，金門縣副縣長李文良、金湖鎮長陳文顧等下午也到場參與。

李文良表示，感謝昇恆昌響應金門縣政府暑假親子活動安排，除邀請國際巨星史努比（Snoopy）到場，也有許多在地文創店家參與；廣場旁正好也有巨大的風獅爺等造型玩偶，歡迎各地旅客、親子來到金湃節市集共襄盛舉。

金湖廣場透過新聞稿表示，「金湃節市集」以「在地共好、樂遊金湖」為主題，現場有烏克麗麗、魔術秀、小丑折氣球等舞台表演，還有餐車、美食、文創商品近30個攤位，期盼為金門夏日觀光注入更多活力與創意。

金湖廣場也指出，現場還有描繪風獅爺、尋找風獅爺的文化攤位，完成任務分別可以獲得限量的市集券、風獅爺購物袋。