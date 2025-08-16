金門大學9月迎新生！與航站合作 接機到校「一條龍」服務
大學考試入學分發13日放榜，國立金門大學新學年度的新生即將入校，由於超過九成新生須搭機從台灣5大航點飛抵金門，金大學務處特別與金門航空站合作，規劃9月10日接機與交通接駁，希望在不影響旅客的前提下，讓新生與家長能順暢通關、入校報到。甫上任的航站主任林義勇強調，與金大合作辦理新生接機已行之有年，今年仍將全力協助，提供旅客最優的便捷服務。
金大學務長董燊教授日前率課外活動指導組組長蔣子平，秘書鄭大行、學生會執行長楊承哲等，以及新到任的教育部金門縣聯絡處軍訓督導溫欣屏上校，前往金門航空站拜會，受到林義勇，組長洪英智等人的歡迎。林義勇表示，新生報到接機已行之有年，航站將一如往常全力配合，只要不影響一般旅客通行，將協助提供最優質服務。他強調，航站是金門對外的重要窗口，與金大合作服務新生與家長，對地方發展也具意義。
董燊指出，校長陳建民博士高度重視新生接待，多次要求學務處妥善規劃。今年學務處攜手學生會與17個系學會，規劃於9月10日租用4輛巴士，從清晨首班華信航空台北－金門班機（預訂8時抵達）開始，分批接送新生與家長從尚義機場進入校園。校內也將動員大批學生志工在機場與校園提供引導，讓報到、住宿及後續課程銜接能「一條龍」完成。
此次接機主題定為精彩人生從「金」開始，象徵在金門就學將開啟學子精彩人生，校方更安排吉祥物「大金與小金」──歐亞水獺造型──在機場迎賓，寓意金門與金大對生態保育與永續發展的承諾。
金大學生會新任會長鄭睿宜表示，學生自治團體已多次協商流程，務求讓新生抵金後能快速到校。董燊也強調，這是金大對新生與家長的承諾，盼讓來自各地的孩子感受貼心照顧，順利展開大學生活。
董燊表示，有關接機與報到細節，學務處也已經將相關訊息公告在新生專區，只要在專區左側標籤點選「STEP8新生接機」，或在網頁中點選「學務類資訊」，就能看到。若新生或家長對於接機及新生報到有相關疑問，歡迎致電學務處及相關單位諮詢。
