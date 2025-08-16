原物料漲價壓力大…陳其邁親推銷公益月餅禮盒 單日破200萬元

中秋將至，月餅與禮盒市場進入銷售旺季，但受原物料價格持續攀升影響，產品售價同步調漲，買氣低迷。高市社會局今舉辦「月滿心暖，雄好禮」公益助售活動，協助23個身心障礙團體推出上百項秋節禮品，市長陳其邁親自到場推銷，活動當天銷售額順利達標突破200萬元，為弱勢團體注入一劑強心針。

此次活動商品琳瑯滿目，涵蓋傳統中西式月餅、蛋捲、糕點、文旦及各式禮盒。不僅延續與國際獅子會合作，並邀「高雄熊」擔任公益代言，更設計焦點儀式，由市長陳其邁頒發感謝狀給認購滿額企業，增添榮譽感，進一步帶動企業響應。

今年更首度安排DIY體驗，邀請國際獅子會300E-5區成員與庇護工場孩子一同製作禮盒，參與者不僅能體驗製作過程，更深入了解商品背後的努力與價值，獅子會當場宣示180萬大筆訂單，立委邱議瑩、賴瑞隆各再加碼10萬元，當天200萬元銷售額立即達標。

陳其邁表示，市府率先認購加碼至1200盒，期望今年身障公益禮盒的訂購量突破去年紀錄再創新高，也邀請市民與企業持續支持，帶動中秋禮品買氣，給予身心障礙團體最大的鼓勵。

儘管近年原物料普遍上漲，今年仍有眾多企業單位訂購，對支持弱勢的認同度逐年提升，社會局指出，去年銷售額突破1600萬元，較前年增加200萬元，希望今年能再創佳績。

米迦勒社會福利協會說明，今年原物料成本比去年增加約5至10％，但方舟庇護工場中秋禮盒仍逆勢調降，每盒比去年便宜30至50元，協會強調，並非犧牲品質，而是希望企業與民眾能減輕送禮負擔，讓身障大孩子有穩定的工作機會，「只要大家願意訂購，我們就能守住就業支持的使命」。

企業主透露，購買公益禮盒不僅能支持身障朋友，更能獲得社會局感謝狀與市長合影，象徵雙重肯定，包括台郡科技、中聯資源、萬潤公司、旗津醫院，以及總統府與高雄市議會都以實際訂購力挺，並將禮盒轉贈偏鄉小學，讓公益效益擴散至更多角落。

高市府強調，透過助售活動協助庇護工場與身心障礙團體推廣自製商品，更能將社會愛心轉化為實質資源，拓展弱勢團體的市場能量，讓中秋團圓禮盒不只是節慶祝福，更承載社會溫暖的力量。