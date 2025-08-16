陸海空遊屏東！「屏東3D旅遊嘉年華」軍用戰鬥直升機展示吸睛

「屏東3D旅遊嘉年華－屏東超遊感」系列活動，今明兩天在恆春機場舉辦，除了超輕航機飛行體驗，還結合國防部特別展示軍用戰鬥直升機，吸引民眾觀賞。縣長周春米率領5名飛行員駕駛超輕航機帥氣進場，為活動揭開序幕。

今年活動包括超輕航機飛行體驗，並結合國防部特別展示軍用戰鬥直升機，也舉辦首屆無人機足球爭霸賽，還有「飛行四格紀念照」體驗區。另外今年9至10月推出的「超遊感」套裝遊程，6月線上開賣後目前所剩名額不多，主打「上山、下海、飛上天」的限定玩法，3天2夜行程6990元。

今年行程規畫升級，包括墾丁後壁湖船潛體驗、騎行穿越客庄小徑風光、東港豪華遊艇體驗，並造訪「屏東最美博物館」的文化地標，讓旅程從海底到天際、從自然到人文。

周春米表示，3D旅遊嘉年華已邁入第4年，屏東擁有美麗的山海美景，這次陸海空遊程結合文化的套裝行程，從屏北、屏中到屏南應有盡有，還能體驗輕航機，活動精采豐富，邀請鄉親搭上嘉年華航線，共享屏東美景。

立委徐富癸表示，嘉年華一年舉辦一次，希望在不涉及軍事機密前提下常態化舉辦，不僅活動內容豐富，也是許多飛行玩家每年期待的盛宴。未來將持續結合屏南觀光與交通建設，推動恆春機場多元化發展。