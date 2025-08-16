人間國寶親授技藝 金門年輕匠師完成272小時實戰訓練

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
重要保存技術「土水修造技術」保存者李清海代表致詞，他勉勵學員好好學習。圖／金門縣文化局提供
金門擁有全國數量名列前茅的古蹟與歷史建築，從宗祠、宮廟到聚落民居，皆承載地方記憶與生活智慧。但隨著傳統匠師高齡化，文化資產修復面臨嚴峻斷層，文化部文化資產局自2022年起在金門連續辦理「重要文化資產保存技術保存者傳習課程」，今年邁入第三期，並於今日舉行結業典禮。

此次課程由「人間國寶」級保存者──大木作翁水千司阜與土水修造李清海司阜親自授課，共有17名學員完成17個週末、共272小時的密集訓練。課程結合學科與實作，從金城鎮公所的課堂，到金湖陳坑與金沙浦山的實地操作，師徒制的手把手教學，讓學員習得傳統建築修復核心技藝。

學員在翁水千指導下，掌握大木作規劃、尺寸拿捏與營建禁忌；在李清海帶領下，熟練土水砌築、灰漿調配等工法。文化資產局組長林旭彥指出，本次最大特色是「頹屋修復」的實戰訓練，學員必須以人工拆除方式保護舊料，逐一編號、分類，並利用回收建材填補，實踐「修舊如舊」、「物盡其用」的永續精神。

金門縣文化局文化資產科長顧孝維表示，感謝文化資產局長期投入資源，盼學員未來通過資格審查，投入在地修復工程。國立臺南藝術大學校長邱上嘉則提醒，傳統匠藝傳承不能只靠傳習，必須建立制度與薪資保障，吸引新世代加入，並透過金門傳統建築匠師協會凝聚力量，共同推動文化永續。

協會理事長陳成基則呼籲，政府除照顧資深匠師，也要持續補助金門傳習計畫經費，培育更多新血。文化資產局則指出，已於2024年修正國家文化資產保存獎設置要點，首次將傳統匠師納入獎項，每屆頒發3名、每人可獲50萬元，以提升尊榮感並吸引人才，明年起將受理報名，鼓勵金門推薦技藝精湛的匠師。

文化資產局強調，結業不是終點，而是新旅程的開始，今年底更將推動傳統匠師分級制度，讓年輕學員有機會挑戰資格審查，成為金門文化資產修復的中堅力量。未來文化資產局將持續攜手地方，開辦更多專業傳習課程，確保傳統技藝火炬長明，代代相傳。

文化資產局組長林旭彥（左）頒發結業證書給培訓學員。圖／金門縣文化局提供
重要文化資產保存技術保存者李清海（中排左4）、文化部文化資產局組長林旭彥（中排左5）和傳習學員合影。圖／金門縣文化局提供
