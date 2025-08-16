高雄大崗山龍眼蜂蜜大豐收 擺脫去年產量銳減陰霾

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
大崗山龍眼蜂蜜文化節今年在阿蓮區如意公園舉辦，蜂農都首推今年優質蜂蜜。記者巫鴻瑋／攝影
大崗山龍眼蜂蜜文化節今年在阿蓮區如意公園舉辦，蜂農都首推今年優質蜂蜜。記者巫鴻瑋／攝影

高雄大崗山龍眼蜂蜜文化節今明2天在大崗山風景區如意公園登場，今年已是活動第25年，高雄市陳其邁上午出席開幕活動，邀請民眾前來品嘗在地優質蜂蜜，而今年大崗山的蜂蜜由於氣候穩定，產量劇增「大豐收」，相比去年增長近10倍，有望突破2000公噸。

陳其邁表示，由於今年蜂蜜大豐收，有將近2000噸的產量，高雄的國產蜂蜜主要就出自大崗山地區，每年大崗山龍眼蜂蜜文化節都是由4個農會，包括阿蓮、岡山、田寮及橋頭輪流主辦，每年都藉由表揚特等、優等蜂農，替大家選出最好的蜂蜜。

陳其邁指出，光是大崗山蜂蜜的總產量就占全國百分之10，也因為今年大豐收的原因，所以高雄市也擴大舉行蜂蜜文化節，希望全國民眾能夠有機會來享用大崗山的蜂蜜。

大崗山龍眼蜂蜜近年連續遭到極端氣候影響，蜂蜜產量一年比一年還少，去年甚至跌到僅剩288噸蜂蜜，主要原因受到龍眼樹開花不佳影響，近年龍眼樹都受到高溫、降雨影響收成，不過今年上半年龍眼樹開花期，反而十分順利，不僅龍眼大豐收，就連蜜蜂收成的蜂蜜同樣大豐收。

陳其邁感謝農業部在去年因蜂蜜減產，首度開放蜂農能請領農業天然災害救助，讓農會及蜂農都能夠獲得及時的補助。

「品質掛保證」今年蜂蜜也都經過CNS HACCP以及ISO22000認證，陳其邁推薦民眾選購農藥檢測無殘留且有認證的大崗山龍眼蜂蜜，也鼓勵家長能夠帶孩子來大崗山龍眼蜂蜜文化節，認識蜜蜂及蜂蜜，品嘗美味甜品。

高雄市長陳其邁出席大崗山龍眼蜂蜜文化節開幕，與攤商一同向民眾推薦優質國產蜂蜜。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市長陳其邁出席大崗山龍眼蜂蜜文化節開幕，與攤商一同向民眾推薦優質國產蜂蜜。記者巫鴻瑋／攝影

蜂蜜 陳其邁 高雄市

