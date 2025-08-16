影／高雄刑警集體親子免費看職棒 基層警：難得福利
擔任警察工作難得與子女過父親節，高雄市刑警大隊昨天趁中華職棒台鋼雄鷹與統一獅在高雄對壘，買500張門票，讓員警與小孩一起看球賽，與台鋼雄鷹啦啦隊同台應援，度過「棒球親子日」並宣導打詐，員警直呼是難得的福利。
高雄市刑大這項強調「親子同遊、力挺國球」的「棒球親子日」，結合員警親子活動、打詐預防犯罪宣導，以及為地主隊台鋼雄鷹加油，是高雄市刑警大隊長鄢志豪的突發奇想。
同樣在父親節無法和家人過父親節的鄢志豪，希望讓部屬的小孩感受父親的溫暖與驕傲，「支持棒球，也支持守護城市的刑警」，趁昨晚台鋼雄鷹與統一獅隊在高雄澄清湖棒球場，讓員警帶小孩一起看球。500張門票共15萬元經費是義刑大隊支應。
今天高雄市警局與高雄港務警察總隊，響應「原住民族日」也在駁二棧二庫，舉辦原住民員警親子結合打詐活動，暢遊高雄港。
原住民族日是8月1日，許多原住民籍員警也因工作關係無法過節，高雄市警察局長林炎田表示，鼓勵原住民同仁優先返回原鄉服務，於歲時祭儀如豐年祭等傳統節慶期間給予公假，以實際行動支持原民文化。
