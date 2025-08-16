快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市刑警大隊員警集體免費看職棒球賽，小孩還與台鋼雄鷹啦啦隊一起應援。記者林保光／翻攝
擔任警察工作難得與子女過父親節高雄市刑警大隊昨天趁中華職棒台鋼雄鷹與統一獅在高雄對壘，買500張門票，讓員警與小孩一起看球賽，與台鋼雄鷹啦啦隊同台應援，度過「棒球親子日」並宣導打詐，員警直呼是難得的福利。

高雄市刑大這項強調「親子同遊、力挺國球」的「棒球親子日」，結合員警親子活動、打詐預防犯罪宣導，以及為地主隊台鋼雄鷹加油，是高雄市刑警大隊長鄢志豪的突發奇想。

同樣在父親節無法和家人過父親節的鄢志豪，希望讓部屬的小孩感受父親的溫暖與驕傲，「支持棒球，也支持守護城市的刑警」，趁昨晚台鋼雄鷹與統一獅隊在高雄澄清湖棒球場，讓員警帶小孩一起看球。500張門票共15萬元經費是義刑大隊支應。

今天高雄市警局與高雄港務警察總隊，響應「原住民族日」也在駁二棧二庫，舉辦原住民員警親子結合打詐活動，暢遊高雄港。

原住民族日是8月1日，許多原住民籍員警也因工作關係無法過節，高雄市警察局長林炎田表示，鼓勵原住民同仁優先返回原鄉服務，於歲時祭儀如豐年祭等傳統節慶期間給予公假，以實際行動支持原民文化。

相關新聞

人間國寶親授技藝 金門年輕匠師完成272小時實戰訓練

金門擁有全國數量名列前茅的古蹟與歷史建築，從宗祠、宮廟到聚落民居，皆承載地方記憶與生活智慧。但隨著傳統匠師高齡化，文化資...

高雄大崗山龍眼蜂蜜大豐收 擺脫去年產量銳減陰霾

高雄大崗山龍眼蜂蜜文化節今明2天在大崗山風景區如意公園登場，今年已是活動第25年，高雄市長陳其邁上午出席開幕活動，邀請民...

影／高雄刑警集體親子免費看職棒 基層警：難得福利

擔任警察工作難得與子女過父親節，高雄市刑警大隊昨天趁中華職棒台鋼雄鷹與統一獅在高雄對壘，買500張門票，讓員警與小孩一起...

暌違15年金門啟建水陸大法會 兩岸祈求和平超薦英靈

暌違15年、選在八二三戰役紀念日前夕，金門地區今天上午隆重啟建「2025兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，法會由金門佛教...

正值陸蟹繁殖季 屏東海生館季節限定行程「蟹逅」受歡迎

現正值陸蟹媽媽抱卵下海釋幼時節，屏東海生館推出夜宿海生館最受歡迎的季節限定行程「蟹逅」，由在地解說員帶領遊客，進入全台陸...

影／赴金門出席兩岸和平超薦法會 邱垂正籲「中止敵意恢復正常對話」

選在823戰役紀念日的前夕，金門地區今天舉行2025年「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，大陸委員會主委邱垂正特別...

