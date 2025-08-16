暌違15年金門啟建水陸大法會 兩岸祈求和平超薦英靈

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門地區今天啟建「2025兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，大陸委員會主委邱垂正（左二）與金門縣長陳福海、縣議會議長洪允典（左一）向法師致意。記者蔡家蓁／攝影
金門地區今天啟建「2025兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，大陸委員會主委邱垂正（左二）與金門縣長陳福海、縣議會議長洪允典（左一）向法師致意。記者蔡家蓁／攝影

暌違15年、選在八二三戰役紀念日前夕，金門地區今天上午隆重啟建「2025兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，法會由金門佛教會與金門大佛園區開發基金會主辦，太武山海印寺策辦，將展開為期7天的殊勝法會，期藉佛、道、儒與民間信仰合力，祈願兩岸和平、百姓安康。

這場超薦水陸大法會，今天上午8點30分舉行祈福典禮，大陸委員會主委邱垂正特別跨海出席，與金門縣長陳福海、縣議會議長洪允典、前金門縣長李炷烽、新黨主席吳成典、中國佛教會理事長心茂法師、金門佛教會理事長性海法師等人一同上香祈福，金防部也派員參加與縣府、議會的主官管、各鄉鎮長、代表會主席及數百位蓮友共同祈福。

本次水陸大法會選在823戰役紀念日前夕舉行，別具歷史意義。縣長陳福海表示，水陸法會在金門已相隔15年未舉辦，民國93年至98年間，曾舉行3次，目的皆在為先烈超薦、為兩岸祈安。「唯有陰安，方能陽泰；唯有和平，方得安居」，今年再度啟建，正值台海局勢敏感時刻，更顯殊勝；他特別感念前縣長李炷烽推動歷屆法會，冥陽兩利，安慰生者。

性海法師表示，法會期間，將舉行誦經祈福、供養施食、放焰口、普渡及設立功德牌位等儀式，展現慎終追遠精神，也寄託在地居民對和平的集體祈願。來自台灣、新加坡、中國大陸等地的宗教界人士及信眾將齊聚金門，其中台灣約200位志工投入服務，70至80位法師主持科儀，數百位在地義工協助運作，展現跨地域、跨宗教的交流與合作。

金門自古兵燹不斷，戰役、海空意外、疾疫殞命者不計其數，遊魂無依、先靈失祀。性海法師也說，此次法會透過佛法科儀，願超薦萬靈、撫慰亡魂，「陰安陽泰，家園方能清淨平安」。

主辦單位表示，七天法會，將分為室內與戶外舉行多場佛教祈福儀式，包括誦經、超薦、放焰口、普渡與施食等，誠邀信眾廣植福田、共結善緣。此次法會特別強調感恩祖先、慰靈忠魂，並透過一系列祈福與普渡活動，化解業障、拋除仇怨，以善念對抗恐懼，在世局動盪之際，盼能播下和平種子，護佑兩岸與世界遠離戰禍。

金門地區今天啟建「2025兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，縣府長官排隊上香祈福。記者蔡家蓁／攝影
金門地區今天啟建「2025兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，縣府長官排隊上香祈福。記者蔡家蓁／攝影
金門地區今天上午隆重啟建「2025兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，信眾排隊敬獻蓮花寶燈，場面盛大。記者蔡家蓁／攝影
金門地區今天上午隆重啟建「2025兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，信眾排隊敬獻蓮花寶燈，場面盛大。記者蔡家蓁／攝影
選在八二三戰役紀念日前夕，金門地區今天上午隆重啟建「2025兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，場面盛大。記者蔡家蓁／攝影
選在八二三戰役紀念日前夕，金門地區今天上午隆重啟建「2025兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，場面盛大。記者蔡家蓁／攝影
金門地區今天啟建「2025兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，大陸委員會主委邱垂正（前左一）與金門縣長陳福海（前中）、縣議會議長洪允典（前右一）向法師致意。記者蔡家蓁／攝影
金門地區今天啟建「2025兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，大陸委員會主委邱垂正（前左一）與金門縣長陳福海（前中）、縣議會議長洪允典（前右一）向法師致意。記者蔡家蓁／攝影

