正值陸蟹繁殖季 屏東海生館季節限定行程「蟹逅」受歡迎

現正值陸蟹媽媽抱卵下海釋幼時節，屏東海生館推出夜宿海生館最受歡迎的季節限定行程「蟹逅」，由在地解說員帶領遊客，進入全台陸蟹種類最多的生態棲地，觀察形態各異的各種陸蟹，幸運的話還能遇見正前往海岸的抱卵母蟹，見證陸蟹的繁衍之旅。

海生館表示，每年6月至10月是陸蟹的繁殖期，母蟹會在月圓的夜間從山林棲地出發，跨越馬路前往海岸釋幼，過程中充滿挑戰與危機，許多單位也會在此時展開護蟹行動。

海生館推出「蟹逅」套裝行程已十多年，累計共超過5萬人次參加。「蟹逅」與恆春半島港口社區與佳樂水風景區合作，由在地解說員帶領民眾走進全台陸蟹種類最多的生態棲地，親眼觀察東方蟹、中華沙蟹、角眼沙蟹、兇狠圓軸蟹、林投蟹等多種陸蟹。

海生館表示，當地社區、墾丁國家公園與公路單位，會在繁殖季期間實施交通管制、設置警示牌，並於部分路段設置箱涵讓陸蟹安全通行，降低陸蟹「路殺」風險。遊客也會在解說導覽中學習減速慢行、照顧腳下生態等保育行動，將感動轉化為實際行動力。