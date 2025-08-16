正值陸蟹繁殖季 屏東海生館季節限定行程「蟹逅」受歡迎

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
中型仿相手蟹。圖／海生館提供
中型仿相手蟹。圖／海生館提供

現正值陸蟹媽媽抱卵下海釋幼時節，屏東海生館推出夜宿海生館最受歡迎的季節限定行程「蟹逅」，由在地解說員帶領遊客，進入全台陸蟹種類最多的生態棲地，觀察形態各異的各種陸蟹，幸運的話還能遇見正前往海岸的抱卵母蟹，見證陸蟹的繁衍之旅。

海生館表示，每年6月至10月是陸蟹的繁殖期，母蟹會在月圓的夜間從山林棲地出發，跨越馬路前往海岸釋幼，過程中充滿挑戰與危機，許多單位也會在此時展開護蟹行動。

海生館推出「蟹逅」套裝行程已十多年，累計共超過5萬人次參加。「蟹逅」與恆春半島港口社區與佳樂水風景區合作，由在地解說員帶領民眾走進全台陸蟹種類最多的生態棲地，親眼觀察東方蟹、中華沙蟹、角眼沙蟹、兇狠圓軸蟹、林投蟹等多種陸蟹。

海生館表示，當地社區、墾丁國家公園與公路單位，會在繁殖季期間實施交通管制、設置警示牌，並於部分路段設置箱涵讓陸蟹安全通行，降低陸蟹「路殺」風險。遊客也會在解說導覽中學習減速慢行、照顧腳下生態等保育行動，將感動轉化為實際行動力。

另外今年暑假，夜宿海生館活動也會規畫新升級行程「後場揭密」，帶民眾走進平時不對外開放的海洋後場，深入水族實驗中心參訪，包括海龜收容中心、珊瑚復育農場及標本研究室，揭開海生館的科學研究與保育行動的幕後。

屏東海生館推出夜宿海生館最受歡迎的季節限定行程「蟹逅」。圖／海生館提供
屏東海生館推出夜宿海生館最受歡迎的季節限定行程「蟹逅」。圖／海生館提供
中華沙蟹。圖／海生館提供
中華沙蟹。圖／海生館提供
兇狠圓軸蟹。圖／海生館提供
兇狠圓軸蟹。圖／海生館提供

