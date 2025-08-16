影／赴金門出席兩岸和平超薦法會 邱垂正籲「中止敵意恢復正常對話」

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門地區啟建2025年「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」今天上午舉行開經祈福典禮，行政院大陸委員會主委邱垂正（左二）特別跨海出席，與金門縣長陳福海（右二）、縣議會議長洪允典（右一）等人一同祈福。記者蔡家蓁／攝影
金門地區啟建2025年「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」今天上午舉行開經祈福典禮，行政院大陸委員會主委邱垂正（左二）特別跨海出席，與金門縣長陳福海（右二）、縣議會議長洪允典（右一）等人一同祈福。記者蔡家蓁／攝影

選在823戰役紀念日的前夕，金門地區今天舉行2025年「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，行政院大陸委員會主委邱垂正特別跨海出席，與金門縣長陳福海、縣議會議長洪允典等人一同上香祈福。邱垂正在會後受訪時強調，兩岸應「以和為貴」，在對等尊嚴的原則下，恢復正常交流對話，才能共同走向和平共榮。

邱垂正指出，此次能參與以「兩岸和平」為主題的兩岸水陸法會深感榮幸，我們也祝願中國大陸能夠放棄對台敵意的思維跟負面作為，特別是一連串對台極限施壓的威脅，包括軍機艦擾台、外交打壓，經濟脅迫，社會統戰滲透，以及對台灣負面法律戰，還有一連串認知作戰，及灰色地帶侵擾，這些複合性施壓已經成為台海不安，兩岸緊張的主要根源。

他進一步表示，兩岸應「以和為貴」，有話好好講，在對等尊嚴的原則，能夠正常健康有序的交流對話，共同追求和平共榮的目標，也希望兩岸政府以人民福祉為念，互利互惠，共存共榮，共同追求兩岸永久和平。

金門地區今天上午舉行2025年「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，行政院大陸委員會主委邱垂正（左二）並手捧蓮花燈祈福。記者蔡家蓁／攝影
金門地區今天上午舉行2025年「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，行政院大陸委員會主委邱垂正（左二）並手捧蓮花燈祈福。記者蔡家蓁／攝影
金門地區今天上午舉行2025年「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，行政院大陸委員會主委邱垂正特別跨海出席，他會後受訪時強調，兩岸唯有摒棄敵意，才能共同走向和平共榮。記者蔡家蓁／攝影
金門地區今天上午舉行2025年「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，行政院大陸委員會主委邱垂正特別跨海出席，他會後受訪時強調，兩岸唯有摒棄敵意，才能共同走向和平共榮。記者蔡家蓁／攝影
行政院大陸委員會主委邱垂正今天特別跨海出席兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會，他在會後跟縣府團隊逐一握手致意。記者蔡家蓁／攝影
行政院大陸委員會主委邱垂正今天特別跨海出席兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會，他在會後跟縣府團隊逐一握手致意。記者蔡家蓁／攝影

