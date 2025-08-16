影／赴金門出席兩岸和平超薦法會 邱垂正籲「中止敵意恢復正常對話」

選在823戰役紀念日的前夕，金門地區今天舉行2025年「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，行政院大陸委員會主委邱垂正特別跨海出席，與金門縣長陳福海、縣議會議長洪允典等人一同上香祈福。邱垂正在會後受訪時強調，兩岸應「以和為貴」，在對等尊嚴的原則下，恢復正常交流對話，才能共同走向和平共榮。

邱垂正指出，此次能參與以「兩岸和平」為主題的兩岸水陸法會深感榮幸，我們也祝願中國大陸能夠放棄對台敵意的思維跟負面作為，特別是一連串對台極限施壓的威脅，包括軍機艦擾台、外交打壓，經濟脅迫，社會統戰滲透，以及對台灣負面法律戰，還有一連串認知作戰，及灰色地帶侵擾，這些複合性施壓已經成為台海不安，兩岸緊張的主要根源。