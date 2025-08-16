長者烈日下撐傘等車 高雄市逾4千公車站無遮蔽惹議

高雄市公車站候車環境持續優化，但全市仍有4千多個公車站無法遮風避雨，議員曾要求全面檢討改善。近日天氣炎熱，六龜偏鄉長者烈日撐傘、蹲坐路旁等車畫面再度引發不少人心疼及共鳴，地方不滿連像樣的公車亭都沒有。交通局說，會持續爭取經費設置候車亭。

全市公車站位約5千4百餘處，交通局去年爭取中央經費補助3千萬元，共完成75座候車亭新建及汰換工程，直至今年5月，全市候車亭總數達1050座。

高雄市65歲以上長者人口達55萬人，在六都中占比僅次於台北市。3年前高雄門面小港國際機場出現長者坐在分隔島等車的克難環境引起熱議，議員要求全面檢討改善。

近日六龜居民拍下一名女性長者在興龍里等車畫面，她不僅要撐傘忍受烈日曝曬，也無椅子可坐。居民抱怨，鄉下地方多為老弱婦孺搭車去醫院回診，班次本就少，若錯過須在烈日下苦等1小時，一般人站著不到10分鐘就會熱暈，何況長者。

「東高雄落後與不受重視，深感痛心。」年逾70歲的黃姓居民說，對比高雄市區及台南市政府公車候車站，除六龜高中前的公車亭，其餘地方幾乎沒有像樣的候車亭，「每次反映都是要我們等，不知道要等到何時」。

交通局回應，有關六龜區興龍里建議增設候車亭一事，今年尚未接獲反映。