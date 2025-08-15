澄清湖棒球場免場租再送票 審計部促高市府檢討收支

台鋼雄鷹2022年成軍後以高雄澄清湖棒球場為主場，審計部最新報告指，高市府為扶植在地球隊，簽准一軍例行賽免收場地使用費，動用運動發展基金斥資800萬元購票分送各界，建議檢討優惠措施，以均衡各類體育發展並提升財務效能。高市運發局今澄清，並非免費提供場地，而是提供場租優惠，並已著手改善審計意見。

審計部調查顯示，澄清湖棒球場近3年度2021至2023年場地租金與權利金收入分別為202萬餘元、235萬餘元、165萬餘元，但場館維護費用高達1223萬餘元、1058萬餘元、873萬餘元，各年收入均遠低於成本，且維護費用逾收入4倍。

報告並指出，運發局於112年與113年，動用運動發展基金分別支出222萬元與600萬元，購買澄清湖棒球場中職例行賽門票7400張及2萬張，無償分送給基層學校、大專院校及相關單位。

審計部認為，該基金自設立以來仍需公務預算挹注，收支未平衡，卻大額購票免費發送，未符中央政府特種基金管理準則，應檢討改善。

審計部也提醒，澄清湖棒球場例行賽近三年平均進場人數由4501人、6037人增至6824人，票房已有回溫趨勢，應考慮為優惠與購票分送設定「落日條款」，以增加市庫收入、減少預算排擠。

對此，高市運發局強調，台鋼雄鷹使用球場並非免付費用，優惠項目包括場地使用費、練習場地維護費、重訓使用費、電視轉播權利金、廣告費、大螢幕及販賣部使用費等，均依契約支付，只是在成軍初期提供租金優惠，協助球隊穩定經營，帶動地方棒球風氣。

運發局說，動用基金購票是為鼓勵市民進場，促進棒球產業活絡，並邀請本市基層棒球隊、學生觀賽，或配合政策宣導，培養球迷黏著度，推廣策略已見成效，2023年至2024年澄清湖主場每場平均觀眾數分別達6037人、6827人，均連年成長。

此外，2025年賽季推出「國高中生50元銅板價」方案，涵蓋48場主場賽事共9544個優惠名額，下半季也將納入國小學生，落實運動平權與可及性。

針對審計部指管理情形未盡完善，運發局表示，相關意見在2024年持續追蹤查核後，已研擬改善措施並落實執行，並無媒體所報「免場地費」情事。未來將與台鋼雄鷹協商，引進促參模式，讓球團正式進駐營運管理，並推動周邊商品販售，開拓基金收入來源。

審計部重申，扶植職棒發展固然重要，但在基金收支未平衡下，補貼與優惠應設定明確期限與檢討機制，兼顧運動產業推廣與財政永續。