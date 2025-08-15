大專院校師生限定 搭船半價遊馬祖國際藝術島

連江縣政府今天指出，今年9至11月間，全國大專院校師生搭乘交通船「新台馬輪」往返基隆與馬祖，來回全票僅需1025元，盼鼓勵師生踴躍參觀9月起登場的馬祖國際藝術島。

連江縣政府交通旅遊局今天發布新聞稿指出，結合馬祖國際藝術島展期，推出全台大專院校師生限定「藍色創藝航線」優惠。今年9至11月間，只要搭乘交通船「新台馬輪」往返基隆與馬祖，即可憑有效證件，享來回全票1025元優惠，等於買去程送回程。

交旅局說，優惠票為每日限量，週日至週四每日限額100名；週五與週六限額50名。符合資格師生，可從16日起於「馬祖海上交通訂位購票系統」購買乘船日2個月內的船票。登船通關時，需出示身分證及有效大專院校學生證或教職員證，若未出示，須現場補足全票差額。

交旅局透過新聞稿強調，第3屆馬祖國際藝術島自9月5日起至11月16日，將有50件以上作品，於馬祖4鄉5島展出。盼透過「藍色創藝航線」優惠，邀請青年們與教育工作者親臨馬祖，飽覽航行時的海天一色，抵達後近距離欣賞多國藝術家作品，感受藝術在島嶼的溫度與魅力。

交旅局建議，到訪前可先至馬祖國際藝術島官方網站，查詢作品地圖與活動行事曆，從涵蓋軍事據點、發電廠、公車、體育館及老宅等特色場域中，選擇想欣賞的作品。官網也持續更新交通指南與在地旅宿推薦，提供師生們規劃旅程的參考。