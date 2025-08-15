兩岸和平水陸大法會明啟動 為陣亡將士超薦祈福7日
「2025兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」將於明日起至22日在金湖國中體育館盛大舉行，今天率先以「迎神」及「灑淨」儀式揭開序幕，在金門縣長陳福海與縣府團隊恭迎下，浯島城隍廟、金門縣天后宮、牧馬侯祠、林兜伍德宮、新市忠義廟等宮廟神尊神輦齊發，浩浩蕩蕩遊行至會場安座，共同護持法會，象徵活動正式啟動。
今天一早陳福海率領縣府團隊主管陸續前往浯島城隍廟等宮廟，恭請城隍爺率謝范將軍眾神尊，依循古禮展開「迎神」科儀，在鼓吹隊伍引領下，旗鼓輦隊沿途鼓樂齊鳴、香煙裊裊，宮廟代表依序加入，信眾夾道膜拜，祈求風調雨順、國泰民安。
策辦單位太武山海印寺住持性海法師表示，以往的水陸法會都是佛教儀式，他有感於宗教融合，今年首次集結金門多個宮廟共同參與，迎請包括城隍爺、恩主公、媽祖、王爺一同來駐駕，最後也會辦送聖，由道教神明協助送亡靈法船；他強調，金門是小地方，這是首次結合佛教、道教及民間信仰舉辦的兩岸水陸大法會，展現前所未有的凝聚力。他強調，法會不僅是宗教盛事，更承載戰地居民對和平與安定的深切祈願。
本次法會為期7天，由金門佛教會與金門大佛園區開發基金會主辦，主軸為「超薦英靈」、「消災祈福」與「兩岸和平」；據了解，法會預計將有逾千位民眾參與，共有7千多個兩岸陣亡將士牌位與逾千個民間登記的牌位，每日進行誦經祈福、供養施食、放焰口、普渡等儀式，藉由佛音梵唱與科儀加持，化解業障、安撫亡靈，願災難止息、海峽安寧。
籌備會指出，自消息發布以來，除金門在地信眾踴躍響應，台灣各地及馬來西亞、新加坡等地的鄉親僑胞亦慷慨解囊與出力。包括台灣金門同鄉會總會創會總會長李台山與台灣金門同鄉會總會顧問王水衷都各捐200萬元，台灣金門同鄉會總會顧問陳永東、王振利各捐100萬元。所有善款依「專款專用、公開透明」原則管理，體現「讓善心有處去、行善無界限」的精神。
性海法師透露，今年原邀請中國大陸23位法師參與，但最終因陸方不同意未能成行；台灣則有約200名志工、70至80位法師主持祈福儀式，並有數百位金門義工全力協助。活動規模空前，主辦單位也已規劃交通維護與安全管制，將視現場狀況彈性調整動線，確保法會安全圓滿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言