影／藍色公路金澎首航僅2.5小時 「雲豹輪」助疏運滯留旅客

交通部為強化離島交通運輸與觀光發展，今日正式啟動藍色公路金門–澎湖航線，由「雲豹輪」高速客輪執航，今日首航共載運355位旅客抵達金門，全程僅需約2.5小時，串聯兩大離島，為旅客開闢全新且便捷的跨島航行選擇。此外，返程時則載運222位打算前往澎湖與嘉義的旅客。

據了解，「雲豹輪」最大載客量達552人，今日首航自布袋、澎湖啟程，共載運355位旅客抵達金門，不僅大幅縮短跨島交通時間，亦滿足觀光旅客、商務人士及探親往來等多元出行需求。

近日金門受颱風楊柳影響，飛機停飛1天半，造成大批旅客滯留，首航船班也特別協調承接逾百位滯留旅客，成為交通部B計劃臨時疏運方案之一；同時，也有逾百位金門旅客透過此航線啟程前往澎湖觀光旅遊。

來自澎湖的林小姐說，原本擔心颱風後飛機一票難求，沒想到藍色公路這麼快就啟航，讓我可以順利來金門探親訪友，省了很多時間和麻煩。金門居民蔡先生則指出，有了這條航線，平時也能多一個旅遊選擇，不必再繞回台灣本島轉機，很方便。