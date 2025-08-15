聽新聞
0:00 / 0:00
影／藍色公路金澎首航僅2.5小時 「雲豹輪」助疏運滯留旅客
交通部為強化離島交通運輸與觀光發展，今日正式啟動藍色公路金門–澎湖航線，由「雲豹輪」高速客輪執航，今日首航共載運355位旅客抵達金門，全程僅需約2.5小時，串聯兩大離島，為旅客開闢全新且便捷的跨島航行選擇。此外，返程時則載運222位打算前往澎湖與嘉義的旅客。
據了解，「雲豹輪」最大載客量達552人，今日首航自布袋、澎湖啟程，共載運355位旅客抵達金門，不僅大幅縮短跨島交通時間，亦滿足觀光旅客、商務人士及探親往來等多元出行需求。
近日金門受颱風楊柳影響，飛機停飛1天半，造成大批旅客滯留，首航船班也特別協調承接逾百位滯留旅客，成為交通部B計劃臨時疏運方案之一；同時，也有逾百位金門旅客透過此航線啟程前往澎湖觀光旅遊。
來自澎湖的林小姐說，原本擔心颱風後飛機一票難求，沒想到藍色公路這麼快就啟航，讓我可以順利來金門探親訪友，省了很多時間和麻煩。金門居民蔡先生則指出，有了這條航線，平時也能多一個旅遊選擇，不必再繞回台灣本島轉機，很方便。
航運業者表示，首航不僅展現了跨島海空聯運的彈性調度能力，也證明離島間直接對接的可行性，未來將依需求檢討班次與運能。金門縣政府則強調，將持續與航運公司合作，以「海空互補、運輸無縫」為目標，推動離島交通多元化，帶動地方經濟與觀光產業雙向發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言