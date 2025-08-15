保護沉船日登場聚焦「將軍一號」 澎湖推動水下珍貴資產保存

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
「保護沉船日」聚焦將軍一號，守護澎湖珍貴水下文化資產刻不容緩。圖／澎湖縣政府提供
文化部文化資產局攜手清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心，今在澎湖舉辦「保護沉船日」水下文化資產系列活動，以台灣官方首次水下考古挖掘「將軍一號」為主軸，串聯展覽、專題講座與觀覽營，縣長陳光復出席開幕指出，將配合建構推廣和保存網絡，讓沉睡海底的歷史被看見。

澎湖位於台灣海峽要道，沉船數量全國最多，每艘皆是航海史與地方記憶的坐標，水下文化資產保存法上路，為水下調查、出水文物保管與研究規範提供法源，文化資產局長陳濟民指出，希望把制度化的保存轉化為社會參與，並以「將軍一號」研究成果，具體示範保存流程。

清華大學副校長張祥光提到，水下文化資產不是「沉船遺骸」4字可概括，而是回到日常文化經驗，此次展出圖文影像、考古成果與保護現況，期盼這些水下的珍貴文化遺產，不再只是專家的疆域，而是轉化為大眾文化生活一部分，拉近與民眾距離，並得以長久傳承。

陳光復表示，澎湖海域內富含珍貴的水下文化資產，每艘沉船都代表著一段歷史記憶，他承諾未來持續配合中央，建立推廣網絡，確保這些水下瑰寶得以妥善保存，讓澎湖的文化底蘊更加豐富多元，讓縣民有機會近距離接觸水下文資，更將澎湖推向國際文化舞台。

2025保護沉船日活動今起至17日一連3天除以「將軍一號」為主題觀覽營，另邀臧振華教授等重量級學者主講4場講座，同步展出圖文影像、考古成果及保護現況，藉此喚起社會大眾對水下文化價值與保存意義的重視。

2025保護沉船日系列活動今起至17日在澎湖登場。圖／澎湖縣政府提供
縣長陳光復感謝各界守護澎湖珍貴水下文化資產。圖／澎湖縣政府提供
澎湖2025保護沉船日系列活動今開幕，將同步展出圖文影像、考古成果。圖／澎湖縣政府提供
考古 澎湖 文化資產

