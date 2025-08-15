屏東縣前議員劉育豪肝癌病逝 黨籍同仁、親友發文悼念

前屏東縣議員劉育豪14日晚間逝世，享年58歲。立委伍麗華、徐富癸、縣議員梁育慈等人都在臉書發文悼念，表達不捨。劉育豪去年診斷罹患肝癌，之後積極治療，曾2度換肝抗癌，但最終仍不敵病魔。

劉育豪曾任兩屆屏東市民代表、兩屆屏東縣議員，也曾是總統府秘書長潘孟安擔任立委時的服務處副主任，對黨內事務熱心，人緣很好。去年他罹患肝癌，住院期間許多議會同事及親朋好友都前往探視，他都樂觀以對。

縣議員梁育慈在臉書發文指出，「劉育豪歷經1年來積極抗癌，2次換肝仍不敵病魔，不幸於今晚8點離我們而去，非常難過與不捨。」她說，她認識的豪哥向來真誠待人，做任何事總為別人想，真性情的他常自嘲自己天性浪漫，是一個「濫好人」，做政治工作特別辛苦，藝術家比較適合他。

立委徐富癸在臉書留言「不捨豪哥的離開，懷念他對大家的好」、立委伍麗華留言「育豪議員很善良，實在不捨」。也有民眾在留言區感謝劉育豪曾經的幫助，對他逝世表示不捨。