高雄累計30例類鼻疽 3例死亡皆為50歲以上男性
高雄今年歷經多次強風豪雨，截至13日累計通報確診30例類鼻疽個案，風災後有3例死亡個案，皆為50歲以上男性；其中2例具慢性病史，1例則是長期自行到山上取用山泉水。
高雄市衛生局今天透過文字訊息表示，今年7月颱風丹娜絲過後迄今，高雄市有3例類鼻疽確診死亡，分別住在楠梓、左營、梓官區。3例都是在颱風丹娜絲過後通報確診，2例有高血壓、肝病等慢性病史，其中一人曾接觸污水、污泥。另一例則有長期自行上山取用山泉水習慣。
根據衛生局統計，30例類鼻疽個案中，年齡於50歲以上有28例，且65歲以上有19例；確診個案中24例具慢性病史，11例有污水、污泥接觸史。
衛生局表示，類鼻疽桿菌是土壤腐生菌，存在於土壤、水源。主要傳染途徑是由皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，但也可能經由吸入、食入受污染的土壤或水，或吸入受污染的塵土而受感染的情形。
衛生局提醒，風雨災後土壤及泥水中的病源菌容易暴露於地面，民眾接觸污水、土壤時要穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩等個人防護，尤其是老年人、慢性疾病或免疫力較差的病人，是高危險群，民眾及臨床醫師應提高警覺。
此外，山泉水、井水等非自來水水源，民眾使用前務必先煮沸，切勿生飲，在取用時也要留意身上有無傷口，避免接觸感染。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言