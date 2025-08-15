高雄累計30例類鼻疽　3例死亡皆為50歲以上男性

快訊

中央社／ 高雄15日電

高雄今年歷經多次強風豪雨，截至13日累計通報確診30例類鼻疽個案，風災後有3例死亡個案，皆為50歲以上男性；其中2例具慢性病史，1例則是長期自行到山上取用山泉水。

高雄市衛生局今天透過文字訊息表示，今年7月颱風丹娜絲過後迄今，高雄市有3例類鼻疽確診死亡，分別住在楠梓、左營、梓官區。3例都是在颱風丹娜絲過後通報確診，2例有高血壓、肝病等慢性病史，其中一人曾接觸污水、污泥。另一例則有長期自行上山取用山泉水習慣。

根據衛生局統計，30例類鼻疽個案中，年齡於50歲以上有28例，且65歲以上有19例；確診個案中24例具慢性病史，11例有污水、污泥接觸史。

衛生局表示，類鼻疽桿菌是土壤腐生菌，存在於土壤、水源。主要傳染途徑是由皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，但也可能經由吸入、食入受污染的土壤或水，或吸入受污染的塵土而受感染的情形。

衛生局提醒，風雨災後土壤及泥水中的病源菌容易暴露於地面，民眾接觸污水、土壤時要穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩等個人防護，尤其是老年人、慢性疾病或免疫力較差的病人，是高危險群，民眾及臨床醫師應提高警覺。

此外，山泉水、井水等非自來水水源，民眾使用前務必先煮沸，切勿生飲，在取用時也要留意身上有無傷口，避免接觸感染。

衛生局 類鼻疽

相關新聞

屏東縣前議員劉育豪肝癌病逝 黨籍同仁、親友發文悼念

前屏東縣議員劉育豪14日晚間逝世，享年58歲。立委伍麗華、徐富癸、縣議員梁育慈等人都在臉書發文悼念，表達不捨。劉育豪去年...

南橫一家五口墜谷 李男因這個理由 意外險可能不賠、微型保險也領不到

高雄南橫一家五口墜谷意外已經停止搜救，李家倖存的14歲次子被生父接回照顧，然而家屬透露，罹難的一家之主李姓男子投保意外險...

小琉球騎車不用戴安全帽？ 警方加強執法取締破除地方傳說

暑假是小琉球旅旺季，不少遊客不遵守交通規則，釀成交通事故。為了維護交通秩序，屏東縣東港警分局今日起加強在琉球鄉各易肇事路...

屏東前縣議員劉育豪罹肝癌不敵病魔過世 享年58歲

民進黨籍屏東縣前縣議員劉育豪去年經診斷罹患肝癌，這一年來積極抗癌，歷經兩次換肝，最後仍不敵病魔，昨天14日晚間8時許，在...

高市社宅颱風天漏水 都發局道歉

中度颱風楊柳挾帶強勁風雨過境，高雄首案完工入住的「凱旋青樹」社宅前夜竟傳出漏水，住戶各自出動掃具清掃，颱風天忙翻；高雄市...

高雄居托缺失多 遭點名改善

高雄平均每月通報340件疑似兒虐案，去年兒童受虐致死多達12人居六都之冠，審計部點名改善，更揭露居家托育未在疑似兒虐案件...

