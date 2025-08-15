台灣文化科技大會10月高雄登場　AI成顯學

快訊

中央社／ 高雄15日電

「2025TTXC台灣文化科技大會」將於10月10日至26日在駁二藝術特區登場，今天大會主視覺揭曉，由高雄設計品牌「洞豆設計」操刀，以未來金屬質地結合立體結構，象徵AI與文化共創交融。

文化部與高雄市政府攜手推動「2025TTXC台灣文化科技大會」（Taiwan Technology X Culture Expo），活動以「AI共創X內容新經濟」為主題，聚焦產業交流，邀集國內外頂尖專家、創作者與產業領袖齊聚高雄，共探生成式AI對文化內容生態的深遠影響。

文化部表示，今年TTXC首度以國際研討會形式呈現，希望在原來豐富的展示基礎上，提升TTXC文化科技論述基礎與視野前沿性。研討會將聚焦AI並延展至多元面向探討，同步提出文化科技產業趨勢調查報告，透過舉辦國際研討會、專題演講、主題論壇等跨國學術對話，深化學理知識與實務觀察。

文化部指出，研討會及論壇將邀請來自影視特效、沉浸式內容、IP應用娛樂、創新場域營運等多元領域的產業先行者共同參與，結合知識與實務，打造跨界合作平台，藉由國際交流與專業對話、媒合，進一步提升台灣文化科技內容產業的國際能見度與市場版圖。

TTXC將與高雄市電影館主辦亞洲最大XR影展XRDREAMLAND，以及文化內容策進院策劃INNOVATIONS文化科技展演同步聯動，呈現台灣原創及國際頂尖IP的XR沉浸式作品，邀請民眾一同開啟全新文化科技視野。

高雄市政府表示，TTXC三度落腳高雄，結合亞洲最大XR影展、飛行劇院技術供應商「智崴資訊」，以及由「夢想動畫」打造位於高雄的全世界首座MR劇院「夢境現實」，共同推出台灣與全球優質代表作品。

此外，今年TTXC也將串聯體驗設計團隊「驚喜製造」，10月重啟話題性沉浸式劇場「微醺大飯店TheGreat Tipsy」，在高雄哈瑪星貿易商大樓250坪、4層樓老建築中，擴大打造「微醺宇宙」。活動也與知名數位體驗設計團隊「叁式」合作，導入AI互動體驗，全面升級沉浸式參與感。

X 文化部

