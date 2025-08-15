高雄鳳山高中50年蔣公銅像拆了 校友嘆「青春的地標沒了」

陪伴鳳山高中學子半世紀的蔣中正銅像，昨日（14日）正式拆除。消息一出，立即在校友社群掀起熱議，不少人感嘆「回不去的青春」，也有人直言「終於免於威權陰影」。在歷史記憶與轉型正義之間，這座地標最終走入歷史。

鳳山高中指出，4月內政部正式發文推動《威權象徵處置要點》，建議各級學校拆除蔣公銅像，並同意補助費用。上學期校務會議雖涉及政治敏感，與會者表態不多、討論不熱烈，但最終仍通過「遵照指示，拆除並移存」。

「我們選在暑假進行，是避免影響學生上下學。」校方解釋，7月尚有社團與暑輔活動，延至8月中才聘廠商拆除，原立於校門口通學路旁的銅像，拆除後花圃將整平擴大，方便通行。銅像拆卸完整，暫存於校內倉庫，目前無對外展示計畫。

施工當天正值假期，仍有學生遠遠拍下畫面，迅速在社群平台傳開，臉書粉專省鳳飲水機快報貼文寫道「以後，不再有蔣公看著我們上學、撐著鳳中的門面、幫我們顧著大門了」。

留言區湧入各種反應「怎麼被拆了」、「緬懷民族英雄」、「真的拆嘍！」有人湧現回憶說「遲到被罰站時，蔣公就在我身邊」、「太難過了，我永遠記得在蔣公面前跟教官嗆聲的畫面」。

更多人則以幽默化解「什麼都能拆，就是不能拆四樓飲水機」、「誒！等下不是說從正門移到校園裡嗎？」校友嘆「繼鳳關之後，又一個回不去的記憶！」、「本來想趁暑假尾聲回一次鳳中，想不到知名地標已經沒了。」

其他網友認為「貫徹執政黨意識」、「真的很沒必要」，不少人感嘆轉型正義與地方情感的拉扯下，鳳山高中蔣公銅像從校門口退場，以後只能透過照片重現記憶。

這座蔣中正銅像啟用於民國65年10月31日，正值蔣公逝世翌年的誕辰紀念日。雕塑者是當時知名藝術家謝棟樑，曾多次在全國及全省美展獲獎，也因大量創作蔣公像而為人熟知。

銅像採站立姿，中山裝四個口袋象徵禮、義、廉、恥，五顆鈕扣代表「五權分立」右手拄拐杖、左手抱書，書籍雖無清晰封面，但多認為應是「三民主義」。

基座四面皆有銘文，正面為「總統 蔣公遺像」，左右刻「台灣省立鳳山高級中學全體師生敬立」與「中華民國六十五年十月三十一日」。東側「禮義廉恥」取自蔣公手書，西側為「民族救星」，背面刻總統 蔣公遺囑，因歲月侵蝕已難辨字跡。

民國64年蔣中正逝世後，政府大力推動銅像建造，內政部頒布塑建總統 蔣公銅像注意事項，全台各地紛紛立像，鳳中這座銅像在蔣公逝世隔年建造，不僅是那段政治氛圍的見證，也成為數十屆學生的日常背景每天踏進校門，迎面就是制服警衛與高聳銅像。

2017年鳳中78屆校慶，班聯會推出以銅像為主題的徽章，引發校內外正反辯論。支持者視之為「共同記憶」，反對者則認為是「威權象徵」，6年過去，爭議未解，如今在政策推動下，終於畫下句點。

銅像拆除後，有鳳中校友打算號召在蔣公銅像前拍大合照比對今昔，因為「氣炸了」；有人認為是校園空間回歸民主象徵，但也有人心疼歷史痕跡被抹去，一名校友在留言中寫道「他不會抱著橘子、步履蹣跚地闖鐵軌，但我會一輩子記得這位永不下班的守門人。 高雄市鳳山高中50年蔣公銅像拆了。圖／翻攝自Threads 高雄市鳳山高中50年蔣公銅像拆了。圖／讀者提供 高雄市鳳山高中50年蔣公銅像拆了。圖／翻攝自Threads 高雄市鳳山高中50年蔣公銅像拆了。圖／讀者提供 高雄市鳳山高中50年蔣公銅像拆了。圖／翻攝自Threads

