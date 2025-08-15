快訊

小琉球騎車不用戴安全帽？ 警方加強執法取締破除地方傳說

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
東港警分局今日起加強在琉球鄉各易肇事路段執行交通大執法，以騎乘機車未戴安全帽為取締重點。圖／警方提供
東港警分局今日起加強在琉球鄉各易肇事路段執行交通大執法，以騎乘機車未戴安全帽為取締重點。圖／警方提供

暑假是小琉球旅旺季，不少遊客不遵守交通規則，釀成交通事故。為了維護交通秩序，屏東縣東港警分局今日起加強在琉球鄉各易肇事路段執行交通大執法，並以騎乘機車未戴安全帽為取締重點，破除「小琉球騎車不用戴安全帽」的地方傳說。

東港警分局表示，今日起於琉球鄉各易肇事路段執行交通大執法，進行路檢、交通稽查等勤務，尤其以騎乘機車未戴安全帽為取締重點，警方強調，騎乘機車未戴安全帽往往是造成車禍傷亡的主因，呼籲機車駕駛人騎乘機車務必配戴安全帽並扣緊扣環，減少憾事發生。

警方也請船務公司於候船室、船艙內電視，宣導戴安全帽、路口停、讓及防禦駕駛觀念，在碼頭向民眾宣導路口交通安全觀念，及向當地機車出租行業者宣導務必提供安全帽供民眾使用，並提醒騎士應戴好安全帽並遵守交通安全規則，且行經路口都要特別注意是否有其他人車經過。

警方呼籲用路人遵守交通規則，維護行車安全，行經路口慢、看、停；行人停、看、聽；開車不喝酒、酒後不開車，讓愉快的旅途不留下遺憾。

東港警分局今日起加強在琉球鄉各易肇事路段執行交通大執法，並在東港碼頭加強交通宣導。圖／警方提供
東港警分局今日起加強在琉球鄉各易肇事路段執行交通大執法，並在東港碼頭加強交通宣導。圖／警方提供

安全帽 小琉球

