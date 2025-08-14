聽新聞
屏東前縣議員劉育豪罹肝癌不敵病魔過世 享年58歲
民進黨籍屏東縣前縣議員劉育豪去年經診斷罹患肝癌，這一年來積極抗癌，歷經兩次換肝，最後仍不敵病魔，今天14日晚間8時許，在醫院病逝，享年58歲，親友獲悉後難過不捨。
屏東縣議員梁育慈今晚在臉書發文悼念，「敬悼我最敬愛的豪哥，劉育豪」，梁育慈說，豪哥一身奉獻政治工作超過20年，曾任兩屆屏東市市民代表、兩屆屏東縣議員，一路走來，滿腔熱血，為家鄉、為理念燃燒生命全力以赴。
梁育慈提到，她所認識的豪哥向來真誠待人，做任何事總為別人想，真性情的豪哥常自嘲自己天性浪漫，是個「濫好人」，做政治工作特別辛苦，藝術家比較適合。
梁育慈提到，很感謝當初回到屏東認識這樣一位無條件關心支持她的好大哥，「也難怪我們成為忘年之交」，希望你一路好走，非常感恩。
58歲劉育豪從政前是室內設計師，自謙中年才接觸政治，當過兩屆屏東市民代表、第17、18屆屏東縣議員，第17屆時參選時原本高票落選，後來遞補成為議員。他也擔任時任立委潘孟安服務處副主任，問政認真，做足功課。
劉育豪14日晚間病逝消息傳出後，得知親友難過、不捨。立委徐富癸也在梁育慈的臉書下方留言寫到「不捨豪哥的離開，懷念他對大家的好」、立委伍麗華留言「育豪議員很善良，實在不捨」，也有朋友留言，「想念他爽朗的笑聲，很像鄰家大哥，真的很難過」。
