高雄居托缺失多 遭點名改善

高雄平均每月通報340件疑似兒虐案，去年兒童受虐致死多達12人居六都之冠，審計部點名改善，更揭露居家托育未在疑似兒虐案件通報後即加強訪視，導致高風險案件沒能及時因應，社會局指會定期訪視，並強化評鑑制度管理機制。

針對兒虐案件，社會局表示會強化居家托育訪視規範，明定訪期、記錄時限與違規扣款機制並辦理抽查。另制定6歲以下兒童身心及安全評估檢核表，結合醫療機構提供諮詢、協助辨識兒虐情形，及早介入。並培育社區防暴宣講員，落實精準通報，共同守護兒少安全。

高雄去年11月，1歲5個月大吳姓男童遭生母施虐致死，社會局接獲2次通報，第1次生母稱小孩撞床，第2次未見到男童未成案，這只是兒虐案冰山一角。

審計部近日公告決算審查結果，發現高市居家托育多項缺失，包括沒在初次收托30日內訪視、未完成規定訪視次數、訪視未詳實記載且逾期建檔，更沒在疑似兒虐通報後加強訪視、未訂定抽核標準。此外各區托育中心督導及訪視人力配置不均，部分區域近2年新聘人力約占4成，專業經驗不足，影響判斷力。

議員許采蓁說，高風險家庭缺乏即時介入機制，應參考NFP模式（護理家庭夥伴關係）結合民力定期家訪，建立疑似兒虐通報後的強制加訪。議員郭建盟主張6歲以下兒童應由警察協助於3日內強制訪視，防堵漏洞。