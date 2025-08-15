聽新聞
高市社宅颱風天漏水 都發局道歉

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄報導
楊柳颱風過境高雄，凱旋青樹社宅13樓傳出漏水，住戶出動掃具清理，颱風天忙翻。圖／住戶提供
楊柳颱風過境高雄，凱旋青樹社宅13樓傳出漏水，住戶出動掃具清理，颱風天忙翻。圖／住戶提供

中度颱風楊柳挾帶強勁風雨過境，高雄首案完工入住的「凱旋青樹」社宅前夜竟傳出漏水，住戶各自出動掃具清掃，颱風天忙翻；高雄市都發局昨調查發現，是水管接頭鬆脫導致漏水，已要求廠商全面清查，並向住戶致歉。

都發局表示，前晚6時許接獲凱旋青樹社宅住戶通報13樓漏水，立即協調管理單位清理積水，值班人員到場戒備，經查未造成住戶財產損失。昨早也會同保固廠商到場勘查，確認漏水主因是水管接頭鬆脫，已派工修復，將嚴格要求保固廠商清查所有水管狀態，保障住戶居住品質與安全。

凱旋青樹住戶嘆，楊柳颱風過境高雄，外面下大雨，社宅13樓也下起小雨，當時保全緊急廣播，整棟住戶都動起來，大家把所有能裝水的器具都拿出來，「這或許是在社會住宅，才有的額外體驗吧」。

去年4月下大雨時，凱旋青樹也發生樓梯有水往下灌，住戶爬樓梯得撐傘情形。議員黃文益表示，凱旋青樹一直有爭議，都發局應盡快清查解決，別讓住戶提心吊膽。另已蓋好的社宅，應全面檢視施工過程是否有瑕疵，正興建或未來要興建的社宅更要慎選廠商，嚴格監督，找回民眾對社宅的信心。

凱旋青樹是高雄首案自建社宅，邀國際建築團隊參與設計，審計部也發現，此處提供25戶給身心障礙者入住，頂樓出入口卻設門檻，部分樓層公廁採推門設計且空間狹小，影響身障者進出。

