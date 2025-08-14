審計部揪出興達電廠煤倉3年自燃255次 藍營批：高市府要睡多久？

行政院審計部揪出行達電廠煤倉近3年來自燃255次，在823核三重啟公投的前夕，引爆能源話題，高市藍營民代痛批，台電管理鬆懈，是無比荒謬的事情，離譜的是，高雄市政府卻稱不知情，上演中央放火、地方包庇戲碼，「請問高市府的公權力要睡多久？」

高市國民黨籍議員白喬茵指出，「台電在存煤管理非常懈怠」，興達電廠1－4號機組已除役和停機，台電卻沒有縮小燃煤的採購與庫存，仍持續維持30天的安全存量，讓高風險燃料無意義的堆積在倉庫中，竟在短短3年內發生255次的煤倉自燃，根本是把污染和工安風險丟給興達電廠的基層員工和在地居民。

「請問高雄市政府的公權力是要睡多久？」白喬茵批評，此狀況更離譜的是，在審計報告出來之前，高雄市環保局卻自稱完全不知情，沒有任何督導與開罰的措施，失能又失職。

白喬茵認為，台電應停止不必要的煤炭採購，調降未運作發電廠的煤炭儲存量，並建立悶燒感測與通報機制，同時環保局也應更積極的針對可能發生空污的地方主動巡查，而非被動的等待通報，通報後卻又無作為，不停上演中央放火、地方包庇的戲碼。

高雄市議員邱于軒指出，這顯示「高市府對興達電廠的管理非常鬆散」邱于軒說，興達電廠之前汙水處理問題是民眾黨的黃國昌踢爆，現在又被陳菊監察院審計處踢爆，說興達電廠除煤會自燃，這是無比荒謬的事情。

高雄市議員邱于軒指出，這顯示「高市府對興達電廠的管理非常鬆散」邱于軒說，興達電廠之前汙水處理問題是民眾黨的黃國昌踢爆，現在又被審計部查出興達電廠除煤會自燃，「這是無比荒謬的事情。」

高市環保局則表示，審計報告中有關興達煤倉悶燒情形，是煤炭存放自燃所致，因現場巡檢後已處置，且燃燒範圍侷限於煤倉內，並未造成大量空汙，且2022到2024年期間，環保局並未接獲民眾陳情或通報興達室內煤倉悶燒產生火災事故。