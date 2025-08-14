南竿福澳運動場榕樹疑遭砍 縣府：為移植做準備

南竿福澳運動場周邊部分榕樹被砍到剩主幹，民眾於社群質疑，砍樹未經周邊居民同意；連江縣政府教育處回應，榕樹根部破壞運動場設備，故進行修剪與斷根作業，將移植適合地點。

民眾日前於連江縣政府轄下馬祖日報留言板指出，福澳體育場周邊部分榕樹，遭砍至僅剩離地約50至60公分主幹，認為榕樹可遮蔭、可淨化空氣，為何要砍樹，並質疑作此決定前，並未問過大家意見；也有民眾認為，設備被破壞是施工問題，不能怪罪在無辜榕樹身上。

連江縣政府教育處以訊息告訴中央社記者，此批榕樹靠近福澳體育場體適能區域與遊樂場，因樹木氣根生長，造成此區常出現地面不平整狀況，更對民眾停車、步行，甚至路面排水造成阻礙，故經會勘與協商後，為維護民眾使用遊具與設備安全，決定修剪並移植榕樹。

教育處強調，福澳運動場已修剪的部分榕樹，並非民眾認為的「砍除」，而是準備將榕樹移植至他處種植，而且為提高樹木存活率，才進行修剪樹幹、斷根等作業；未來將與產業發展處討論後，將榕樹移至適合地點，繼續發揮其遮蔭、淨化空氣功能。

教育處說明，福澳運動場周邊尚有部分影響行人通行與停車排水問題的樹木，將會同產發處討論修剪與整理事宜，減少樹根破壞周邊設施機率；榕樹移置後空出部分，則希望配合推動中的福澳運動場整建計畫，進行林相更新作業。