快訊

許瑋甯生了！IG曬萌照分享喜悅「母子均安」 寶寶腳印卡也曝光

波波醫師爭議延燒…15名畢業生打官司槓上衛福部 法院判決結果曝光

疑有登山客觸電…樹林大同山觀景台旁燒成焦屍 引發火燒山

南竿福澳運動場榕樹疑遭砍 縣府：為移植做準備

中央社／ 連江縣14日電

南竿福澳運動場周邊部分榕樹被砍到剩主幹，民眾於社群質疑，砍樹未經周邊居民同意；連江縣政府教育處回應，榕樹根部破壞運動場設備，故進行修剪與斷根作業，將移植適合地點。

民眾日前於連江縣政府轄下馬祖日報留言板指出，福澳體育場周邊部分榕樹，遭砍至僅剩離地約50至60公分主幹，認為榕樹可遮蔭、可淨化空氣，為何要砍樹，並質疑作此決定前，並未問過大家意見；也有民眾認為，設備被破壞是施工問題，不能怪罪在無辜榕樹身上。

連江縣政府教育處以訊息告訴中央社記者，此批榕樹靠近福澳體育場體適能區域與遊樂場，因樹木氣根生長，造成此區常出現地面不平整狀況，更對民眾停車、步行，甚至路面排水造成阻礙，故經會勘與協商後，為維護民眾使用遊具與設備安全，決定修剪並移植榕樹。

教育處強調，福澳運動場已修剪的部分榕樹，並非民眾認為的「砍除」，而是準備將榕樹移植至他處種植，而且為提高樹木存活率，才進行修剪樹幹、斷根等作業；未來將與產業發展處討論後，將榕樹移至適合地點，繼續發揮其遮蔭、淨化空氣功能。

教育處說明，福澳運動場周邊尚有部分影響行人通行與停車排水問題的樹木，將會同產發處討論修剪與整理事宜，減少樹根破壞周邊設施機率；榕樹移置後空出部分，則希望配合推動中的福澳運動場整建計畫，進行林相更新作業。

運動 體育 馬祖

延伸閱讀

不在陸上警戒範圍 連江縣13日正常上班上課

全校60棵樹達危險等級！東海大學樹倒壓毀車...法院判賠44萬

南竿閒置農地種金銀花推出商品 盼成馬祖新特色

校友跨海斥資500萬 搶救台南麻豆安業國小百年老榕重生

相關新聞

審計部揪出興達電廠煤倉3年自燃255次 藍營批：高市府要睡多久？

行政院審計部揪出行達電廠煤倉近3年來自燃255次，在823核三重啟公投的前夕，引爆能源話題，高市藍營民代痛批，台電管理鬆...

夏天吃冰喝手搖飲 屏東縣衛生局抽驗4件不符規定複驗後合格

炎炎夏日，手搖飲和冰品是消費者消暑首選，屏東縣政府衛生局維護夏季食用飲冰品的衛生安全，4月到7月到轄內手搖飲店、冰果店、...

颱風過後 立委會勘美濃農地盜砂要求經濟部通盤檢討加重裁罰

高雄美濃吉洋農地盜砂引發爭取市長大位的藍綠立委關切，繼柯志恩、邱議瑩之後，民進黨立委許智傑今天也邀集中央與地方7個單位聯...

高雄興達電廠3、4號機組不運轉 仍買燃煤儲放導致自燃惹議

高雄興達電廠3、4號機停機後因轉為備用機組引發爭議，審計部報告近日披露，去年10月台電仍買9.47萬噸煤炭，且煤倉近3年...

高雄兒虐死亡居六都之首 高風險案件未能即時發現遭檢討

高雄市平均每月通報340件疑似家內兒虐案，去年受虐致死12人居六都之冠，被審計部點名改善，更揭露居家托育沒在疑似兒虐事件...

南國設計沙龍9月登場 打造南方最強的設計共學平台

屏東縣政府實踐「設計治理」，2025南國設計沙龍9月登場，以「文化南國×設計前線」為主軸，集結台灣設計圈具代表性10名重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。