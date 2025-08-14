颱風天人孔蓋位移致騎士摔車 抽乾水見混凝土阻塞

快訊

中央社／ 高雄14日電

颱風楊柳影響，高雄市楠梓區昨天一處人孔蓋因豪雨位移，造成女騎士摔車。市府水利局今天派工將人孔水抽乾，發現下水道連接管遭混凝土阻塞，立即進行打除作業，以維持排水通暢。

高雄市警察局楠梓分局昨晚8時多獲報，楠梓區瑞屏路及海專路口有人孔蓋因大雨發生位移，63歲蕭姓女子騎車行經瑞屏路左轉往北行駛時，因大雨致人孔蓋位移造成路面空洞，機車頓時卡於洞口。蕭女四肢擦挫傷，所幸無大礙。

市府水利局今天表示，今天派工將人孔水抽乾，發現下水道連接管遭混凝土固結物阻塞，大量雨水宣洩不及，水壓突增造成人孔蓋位移，水利局立即同步進行混凝土塊打除作業，以維持排水通暢。

水利局表示，同時也針對該區域水路進行調查，雨水箱涵並無淤積情形，相關連通管有部分淤積，已立即辦理連通管清疏工作。

水利局呼籲市民，當雨水下水道水壓太大的確有造成人孔冒水的風險，如發現異常請盡速通報水利局處理，確保用路安全。水利局於易積淹水熱點設有下水道水位監測，水位達異常時會立即查明原因並盡速改善。

雨水 水利局 高雄市

