夏天吃冰喝手搖飲 屏東縣衛生局抽驗4件不符規定複驗後合格

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
炎炎夏日，手搖飲和冰品是消費者消暑首選，屏東縣政府衛生局維護夏季食用飲冰品的衛生安全，4月到7月到轄內手搖飲店、冰果店、咖啡店、製冰廠等場域抽驗，抽驗市售飲料冰品、食用冰塊與配料共103件，檢驗結果4件不符規定，經限期改善後，複驗已合格。

衛生局表示，今年配合衛福部食用冰塊及包裝冰品製造業專案、現場調製飲品及冰品稽查專案、衛生局年度抽驗計畫專案，抽驗食用冰塊、手搖飲料、完整包裝茶飲品、現榨果汁、冰品配料等產品，檢驗項目有沙門氏桿菌、腸桿菌科、金黃葡萄球菌、大腸桿菌O157:H7、單核球增多性李斯特菌、防腐劑、規定外煤焦色素等，其中伯爵可可拿鐵、翡翠綠茶、紅豆冰棒、綠豆冰棒共4件檢出腸桿菌科不符衛生標準，經命業者限期改善後，複驗已符合。

衛生局長張秀君說，腸桿菌科是食品衛生中重要指標菌，如檢出超量，表示產品製程中受到工作人員或環境汙染，呼籲飲料冰品業者，應重視製作環境與人員衛生，使用的容器、材料配料適當冰存並妥善覆蓋，員工應注意手部清潔落實自主管理，提升現場販售飲冰品料的產品品質，確保飲食安全。

衛生局也提醒，民眾夏季高溫炎熱特別注意飲料冰品保存，建議選擇製造及販售環境良好店家，選買後盡速食用完畢，以免造成細菌孳生變質，才能吃得消暑又健康。

此次食品抽驗結果公布在屏東縣衛生局網站，可逕至該網站參閱(https://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)。

屏東縣政府衛生局維護夏季食用飲冰品的衛生安全，4月到7月到轄內手搖飲店、冰果店、咖啡店、製冰廠等場域抽驗，抽驗市售飲料冰品、食用冰塊與配料。非違規店家。圖／屏東縣衛生局提供
屏東縣政府衛生局維護夏季食用飲冰品的衛生安全，4月到7月到轄內手搖飲店、冰果店、咖啡店、製冰廠等場域抽驗，抽驗市售飲料冰品、食用冰塊與配料。非違規店家。圖／屏東縣衛生局提供

