颱風過後 立委會勘美濃農地盜砂要求經濟部通盤檢討加重裁罰

高雄美濃吉洋農地盜砂引發爭取市長大位的藍綠立委關切，繼柯志恩、邱議瑩之後，民進黨立委許智傑今天也邀集中央與地方7個單位聯合會勘，許智傑表示，現行做法無法達到嚇阻及遏制的效果，他要求經濟部盡速通盤檢討，加重裁罰。

許智傑今天會同經濟部地礦中心、高雄市府地政局、工務局、環保局、農業局、經發局及警察局進行跨局處聯合會勘。眾人發現，農地鐵皮圍籬掉落坑洞、土石鬆動下陷，最深處下挖近25公尺深，場面怵目驚心，民眾擔心路基掏空，通行危險。

許智傑表示，現行都市計畫法、土石材取法上對於業者（行為人）及地主的裁罰上都過輕，無法達到嚇阻及遏制的效果，他在現場要求經濟部通盤檢討，加重裁罰，希望未來可以有效阻斷盜採的非法行為。

許智傑也提出，目前約有15 處盜採場域列管中，可以參考屏東縣、原高雄縣做法，若發現有盜採行為即可認定為現行犯，當場查扣機具，防止不肖業者惡性不改。此外，有關環境受損、坑洞回填、回填物及土質汙染檢測等問題還會舉辦跨局處聯合會議，並研擬設立24小時監視器，確切落實地基回補及土壤回填等項作業。