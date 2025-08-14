高雄興達電廠3、4號機組不運轉 仍買燃煤儲放導致自燃惹議

高雄興達電廠3、4號機停機後因轉為備用機組引發爭議，審計部報告近日披露，去年10月台電仍買9.47萬噸煤炭，且煤倉近3年自燃255次。台電對此表示，在緊急備用任務解除前仍需儲備燃煤，廠方已強化溫度監測等措施，高市環保局指近三年未接獲煤倉悶燒通報。

高市環保局表示，審計報告中有關興達煤倉悶燒情形，是煤炭存放自燃所致，因現場巡檢後已處置，且燃燒範圍侷限於煤倉內，並未造成大量空汙，且2022到2024年期間，環保局並未接獲民眾陳情或通報興達室內煤倉悶燒產生火災事故。

據審計部報告顯示，興達電廠燃煤3、4號機組去年10月起停機至今年3月底，後續啟動時程仍未明確。但台電去年10月仍購收9.47萬公噸煤炭儲放於興達電廠，而據興達電廠統計，2022年1月至2024年11月底，各年度室內煤倉悶燒次數分別為68次、164次及23次，主要因煤炭存放過久導致自燃，需盡燃燒發電去化。

審計部同時警告，目前興達電廠4部燃煤機組都停機，持續儲放煤炭，恐增加久存自燃風險。

台電解釋，興達電廠燃煤3、4號機去年底轉為備用機組，規畫於2025年底及2026年底除役，在緊急備用任務解除前，仍有燃煤儲備任務需求。

至於自燃風險部分，台電指興達廠室內煤倉已藉由存量調控，降低堆煤高度，並以推煤機分層壓實，減少殘存空氣滲入機率，且強化監測溫度變化及異常通報處理等措施，降低自燃風險。