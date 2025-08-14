高雄社宅下雨漏水 都發局致歉要求廠商清查

颱風楊柳昨天帶來強風豪雨，高雄「凱旋青樹」社宅有住戶反映漏水；市府都發局致歉表示，經查是水管接頭鬆脫導致漏水，今天將修復並要求廠商全面清查，確保不再發生。

凱旋青樹住戶昨天在社群平台發文反映，楊柳颱風來襲，屋內卻漏水，「緊急廣播，整棟住戶動起來，大家把所有能裝水的器具都給使出來，這或許是社會住宅才有的額外體驗吧！」

對此，高雄市都發局今天回應表示，針對高雄凱旋青樹社宅13樓於昨晚發生的漏水事件，都發局已迅速完成處理。

都發局表示，昨晚6時接獲通報後，都發局立即協調管理單位派員清理積水，並安排值班人員到場戒備，避免狀況擴大，經查未造成住戶財產損失。

今天上午，都發局會同保固廠商進行現場勘查，確認漏水主因是水管接頭鬆脫。目前，廠商已緊急派工進行修復，預計今天內可完成。

都發局表示，對於此次事件造成住戶生活不便，都發局深表歉意，並已嚴格要求保固廠商全面清查所有水管狀態，以確保未來不再發生類似情事，徹底保障住戶的居住品質與安全。