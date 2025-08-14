高雄大林蒲遷村 115年第2季啟動土地價購協議

快訊

中央社／ 高雄14日電

為加速大林蒲遷村進度，高市府今天宣布，將預計於明年4至6月先行啟動遷村土地價購協議。此外，也將提早進行遷入地區多項重要公共設施，促大林蒲遷村作業如期完成。

高雄市政府與經濟部日前召開「大林蒲遷村專案辦公室第16次會議」，市府爭取提早於明年4至6月先行啟動遷村土地價購協議，獲經濟部同意，會中也達成幾項加速遷村的共識，以回應居民對加速遷村的期待。

市府今天發布新聞稿說明，經濟部正辦理大林蒲遷村地（小港沿海6里）設置新材料循環產業園區的都市計畫變更程序，目前已在市都委會審議中，預估明年4月可望通過內政部都委會審議。

因此，市府與經濟部決定提前規劃於明年4至6月先行啟動遷村土地價購的協議，包括住商區土地一坪換一坪協議、農業區土地換高坪特定區建地或領取現金之協議，公保地價購協議等，以利接續辦理住商區土地一坪換一坪之抽籤配地，及農業區跨區區段徵收作業。

此外，經濟部也同意市府提議，將提早進行機場北側遷入地區多項重要公共設施工程，包括新闢道路、新設國中與國小、派出所及消防特搜分隊等，預計在明年上半年陸續啟動施工，加速基礎建設到位。

市府指出，此次會議決議為遷村進度帶來重大進展，未來將持續與經濟部合作，透過將多項重要作業提前啟動並同步推動方式，讓大林蒲遷村作業如期完成，確保居民能順利遷入新社區，展開新生活。

