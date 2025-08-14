高雄兒虐死亡居六都之首 高風險案件未能即時發現遭檢討

高雄市平均每月通報340件疑似家內兒虐案，去年受虐致死12人居六都之冠，被審計部點名改善，更揭露居家托育沒在疑似兒虐事件通報後即加強訪視，導致高風險案件沒能即時發現或因應。民代認為，現行分級制度有空窗期存在漏洞，另建議導入民間力量彌補人力不足。社會局說，已強化居托訪視規範及評鑑制度管理機制。

去年11月，1歲5個月吳姓男童遭生母在家施虐致顱骨骨折、顏面多處挫傷死亡，身上新舊傷交疊。社會局接獲兩次通報，第一次生母推稱小孩撞床，第二次未見到男童沒有成案。

審計部發現，高市居家托育管理輔導業務沒有在初次收托30日內訪視，或未完成規定次數、訪視紀錄也未詳實記載，且逾期建檔，沒有在疑似兒虐通報後加強訪視，也沒有訂定業務督導抽核標準。

審計部認為，高市各區居家托育中心督導及訪視員人力配置不均，且近2年部分區域訪視員多人離職，新聘占比達4成，專業經驗不足，恐影響判斷力與敏感度。

議員郭建盟曾提出預警，他表示，小孩家內受虐沒有外人看見，目前分一級24小時訪視及二級7日內訪視，沒有立即危險者30日內訪視。孩子身上若有瘀青癒合快速，可能拖過3天就看不太出來，若家長拒絕訪視很難察覺孩子身上有傷，所以他主張6歲以下兒童的家長若拒絕訪視，應由警察協助3日內強制訪視，以防堵高風險家庭未能及時訪視的漏洞。

議員許采蓁說，她多次提醒高風險家庭缺乏即時介入，社工人力不足且業務量過多，應參考NFP模式（護理家庭夥伴關係）引入民間力量，由專業人員定期家訪，結合親職教育與經濟支持，減輕社工負擔並擴大服務覆蓋率，同時建立疑似兒虐通報後的強制加訪與跨局處支援機制，確保第一時間介入，守住兒少安全防線。

據審計部統計，2022年及2023年兒童受虐致死案，高雄各有1人死亡，但2024年突然竄高到12人，高於新北市9人、台中市4人、台南市2人及桃園市、台北市0人。

社會局表示，強化居托訪視規範，明定訪期、記錄時限與違規扣款機制，辦理抽查以提升訪視品質。制定「6歲以下兒童身心及安全評估檢核表」，並與醫療機構合作推動6歲以下兒童身心評估協助計畫，提供醫療諮詢，協助辨識兒虐，及早介入協助家庭。另積極培育社區防暴宣講員，推展社區防暴宣導及落實精準通報，強化基層人員防暴觀念，共同守護兒少安全。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線