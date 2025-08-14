英仙座流星雨迎高峰 高雄美濃辦觀星活動邀同賞

英仙座流星雨進入高峰期，高雄市天文學會等單位將在16日至17日於高雄美濃區同學農場舉辦觀星活動，報名時間至今天晚上12時截止，歡迎民眾體驗觀星以及和宇宙對話的悸動。

茂林國家風景區管理處代理處長鄭偉宏說明，英仙座流星雨在每年8月中旬進入高峰期，位於美濃區的同學農場是高雄觀光圈的會員，擁有遼闊視野及低光害環境，是南台灣難得一見的天文觀測寶地，適合觀測流星雨、銀河與深空天體。

鄭偉宏說，「南天追星－英仙座流星雨觀測」活動現場有天文導覽與攝影分享，適合大人小孩共度夏夜時光，歡迎民眾一同在夏季銀河下，捕捉劃破夜空的浪漫瞬間。

茂管處今天發布新聞稿指出，活動由高雄市天文學會主辦，大角天文小鎮及同學農場協辦，希望藉此推廣天文科普教育，讓民眾透過星空重新連結自然與宇宙，並培養對科學與美學的興趣。

茂管處表示，報名時間至今天晚上12時截止，採額滿為止。民眾可至高雄市天文學會或同學農場臉書（Facebook）粉絲頁查找資訊，並於報名後2天內完成匯款。