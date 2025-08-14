快訊

出席行政院會槓卓榮泰 盧秀燕呼籲中央儘速恢復一般性補助款

中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9月6日大巨蛋開唱

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

英仙座流星雨迎高峰 高雄美濃辦觀星活動邀同賞

中央社／ 高雄14日電

英仙座流星雨進入高峰期，高雄市文學會等單位將在16日至17日於高雄美濃區同學農場舉辦觀星活動，報名時間至今天晚上12時截止，歡迎民眾體驗觀星以及和宇宙對話的悸動。

茂林國家風景區管理處代理處長鄭偉宏說明，英仙座流星雨在每年8月中旬進入高峰期，位於美濃區的同學農場是高雄觀光圈的會員，擁有遼闊視野及低光害環境，是南台灣難得一見的天文觀測寶地，適合觀測流星雨、銀河與深空天體。

鄭偉宏說，「南天追星－英仙座流星雨觀測」活動現場有天文導覽與攝影分享，適合大人小孩共度夏夜時光，歡迎民眾一同在夏季銀河下，捕捉劃破夜空的浪漫瞬間。

茂管處今天發布新聞稿指出，活動由高雄市天文學會主辦，大角天文小鎮及同學農場協辦，希望藉此推廣天文科普教育，讓民眾透過星空重新連結自然與宇宙，並培養對科學與美學的興趣。

茂管處表示，報名時間至今天晚上12時截止，採額滿為止。民眾可至高雄市天文學會或同學農場臉書（Facebook）粉絲頁查找資訊，並於報名後2天內完成匯款。

文學 流星雨 高雄市

延伸閱讀

高雄輕軌列車出車禍！ 男開車違規左轉釀禍

高雄人孔蓋因大雨位移 婦人騎機車跌落摔傷

楊柳颱風襲台 國軍第四作戰區挺進高雄山區救災

颱風楊柳侵台 高雄鳥松神農路受樹葉阻塞積水

相關新聞

高雄兒虐死亡居六都之首 高風險案件未能即時發現遭檢討

高雄市平均每月通報340件疑似家內兒虐案，去年受虐致死12人居六都之冠，被審計部點名改善，更揭露居家托育沒在疑似兒虐事件...

南國設計沙龍9月登場 打造南方最強的設計共學平台

屏東縣政府實踐「設計治理」，2025南國設計沙龍9月登場，以「文化南國×設計前線」為主軸，集結台灣設計圈具代表性10名重...

高雄公車72條路線 重疊輕軌要調整

高雄輕軌成圓後運量提升，審計部決算卻發現，全市72條公車路線與輕軌重疊，導致公車運量衰減；而7個常住人口高於500人的鄰...

2025南國漫讀節 橫跨屏北到屏南的走讀＆工作坊展開屏東新視野

南國漫讀節創立以來，各類型的在地走讀活動均獲得參與者的良好反饋，每場活動猶如立體文本般讓參與民眾一一涉足，透過親身體驗進...

颱風還沒到高雄卻先停電 仁武近5千戶無電可用近1小時

中度颱風楊柳持續進逼，預估中午至下午期間將登陸台東並於高雄台南沿海一帶出海，上午高雄下起間歇風雨，沒想到9時許仁武一帶卻...

南橫溪底便道沖毀 高雄「這3里」明停班課

高雄市已經連放兩天颱風假，明天恢復正常上班上課，不過桃源區因為南橫公路勤和溪底便道沖毀因素，交通受影響。桃源區公所晚間宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。