快訊

出席行政院會槓卓榮泰 盧秀燕呼籲中央儘速恢復一般性補助款

中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9月6日大巨蛋開唱

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

澎湖餐飲業者捐復康巴士 助身障者安心出行

中央社／ 澎湖縣14日電

在澎湖經營餐飲的楊淑娟秉持「樂善好施」家訓，今天以父母名義捐贈一部復康巴士澎湖縣政府，為身障朋友在就醫與參與福利活動提供更便捷、舒適的交通服務。

這場捐贈儀式於縣長室及縣府廣場舉行，由楊淑娟代表父母楊有福與楊黃素貞捐贈，縣長陳光復代表受贈，並回贈感謝狀與復康巴士模型以表謝意。縣府社會處長周柏雅等人到場見證。

陳光復表示，澎湖復康巴士服務自最初2輛車啟用以來，至今已增至27輛，去年全年服務量突破4萬人次。由於部分車輛逐漸汰舊換新，除爭取中央公益彩券回饋金補助外，感謝楊家適時捐贈，將有效提升澎湖身障者的行動便利與生活品質。

楊淑娟說，父母平日勤儉持家、熱心公益，此次捐贈復康巴士，是感恩澎湖這塊土地的愛護及照顧，也盼藉此延續「樂善好施」的信念，為離島身障朋友提供最溫馨、最適切的服務。

巴士 澎湖縣 身障者

延伸閱讀

澎湖受颱風楊柳影響輕微 僅零星災情

「國軍不能進去民房救災」被罵翻 賴總統指國人誤會

颱風楊柳侵襲 澎湖掀狂風巨浪

颱風楊柳逼近 澎湖縣府完成防災整備

相關新聞

高雄兒虐死亡居六都之首 高風險案件未能即時發現遭檢討

高雄市平均每月通報340件疑似家內兒虐案，去年受虐致死12人居六都之冠，被審計部點名改善，更揭露居家托育沒在疑似兒虐事件...

南國設計沙龍9月登場 打造南方最強的設計共學平台

屏東縣政府實踐「設計治理」，2025南國設計沙龍9月登場，以「文化南國×設計前線」為主軸，集結台灣設計圈具代表性10名重...

高雄公車72條路線 重疊輕軌要調整

高雄輕軌成圓後運量提升，審計部決算卻發現，全市72條公車路線與輕軌重疊，導致公車運量衰減；而7個常住人口高於500人的鄰...

2025南國漫讀節 橫跨屏北到屏南的走讀＆工作坊展開屏東新視野

南國漫讀節創立以來，各類型的在地走讀活動均獲得參與者的良好反饋，每場活動猶如立體文本般讓參與民眾一一涉足，透過親身體驗進...

颱風還沒到高雄卻先停電 仁武近5千戶無電可用近1小時

中度颱風楊柳持續進逼，預估中午至下午期間將登陸台東並於高雄台南沿海一帶出海，上午高雄下起間歇風雨，沒想到9時許仁武一帶卻...

南橫溪底便道沖毀 高雄「這3里」明停班課

高雄市已經連放兩天颱風假，明天恢復正常上班上課，不過桃源區因為南橫公路勤和溪底便道沖毀因素，交通受影響。桃源區公所晚間宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。