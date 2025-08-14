澎湖餐飲業者捐復康巴士 助身障者安心出行

在澎湖經營餐飲的楊淑娟秉持「樂善好施」家訓，今天以父母名義捐贈一部復康巴士給澎湖縣政府，為身障朋友在就醫與參與福利活動提供更便捷、舒適的交通服務。

這場捐贈儀式於縣長室及縣府廣場舉行，由楊淑娟代表父母楊有福與楊黃素貞捐贈，縣長陳光復代表受贈，並回贈感謝狀與復康巴士模型以表謝意。縣府社會處長周柏雅等人到場見證。

陳光復表示，澎湖復康巴士服務自最初2輛車啟用以來，至今已增至27輛，去年全年服務量突破4萬人次。由於部分車輛逐漸汰舊換新，除爭取中央公益彩券回饋金補助外，感謝楊家適時捐贈，將有效提升澎湖身障者的行動便利與生活品質。

楊淑娟說，父母平日勤儉持家、熱心公益，此次捐贈復康巴士，是感恩澎湖這塊土地的愛護及照顧，也盼藉此延續「樂善好施」的信念，為離島身障朋友提供最溫馨、最適切的服務。